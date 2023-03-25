Магазин бытовой техники «Союз» закрывается в Белгороде

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Работавший порядка 20 лет магазин по продаже бытовой техники «Союз» закрывается. Соответствующие таблички уже повесили на входную дверь.
Бел.Ру связалось с магазином, чтобы узнать подробности. Журналистам подтвердили факт закрытия, но причину сообщать отказались.
Расположен союз был на проспекте Богдана Хмельницкого, 79. Также у него был филиал на Щорса, в здании «Ленты». Согласно отзывам на популярных агрегаторах, хвалили в магазине хорошую работу персонала и неплохой ассортимент.
На закрытие магазина обратил внимание блогер из Telegram-канала «Электромир Максимова».
Это не единственный магазин, который закрылся в Белгороде за последнее время. Ранее стало известно о прекращении работы «Европы» на улице Пугачёва. До этого закрылся супермаркет «Карусель» в «Сити Моле».