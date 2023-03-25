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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Китай и Вьетнам: в какие страны Белгородская область отправляет мясо

25 марта 2023, 14:52
Фото: 1MI
Мясо курицы

Белгородская область отправит в Китай две тысячи тонн мяса птицы

Из 2,3 тысячи тонн мяса птицы, подготовленных к началу марта, около 2,2 тысячи тонн Белгородская область экспортирует в Китай, сообщает пресс-служба облправительства.
Сюжет
Экспорт

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Агроэкспорта, на начало марта 2023 года регионом отгружено 2,3 тыс. тонн мяса птицы. Из них порядка 2,2 тыс. тонн экспортируют в Китай.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт мяса птицы вырос в Белгородской области на 9,5%.

Кроме того, за два месяца текущего года 0,9 тыс. тонн свинины, произведённой в регионе, отправили во Вьетнам.

Китай остаётся крупнейшим экспортёром мяса птицы из России. Для сравнения, в прошлом году в КНР поставили 139 тыс. тонн продукции — это на 11% больше, чем в 2021 году.

Напомним, что в 2022 году регион экспортировал сельхозпродукции на 900 млн $. В последние несколько лет предприниматели были ориентированы на Азию и Ближний Восток.

В 2022 году Белгородская область экспортировала сельхозпродукции на 900 млн $
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#Артем Черненко#Экспорт#Торговля#Мясо#Курица#Свинина#Экономика#Белгородская область#Китай#Вьетнам
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