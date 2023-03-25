Китай и Вьетнам: в какие страны Белгородская область отправляет мясо

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Согласно данным, размещенным на официальном сайте Агроэкспорта, на начало марта 2023 года регионом отгружено 2,3 тыс. тонн мяса птицы. Из них порядка 2,2 тыс. тонн экспортируют в Китай.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт мяса птицы вырос в Белгородской области на 9,5%.
Кроме того, за два месяца текущего года 0,9 тыс. тонн свинины, произведённой в регионе, отправили во Вьетнам.
Китай остаётся крупнейшим экспортёром мяса птицы из России. Для сравнения, в прошлом году в КНР поставили 139 тыс. тонн продукции — это на 11% больше, чем в 2021 году.
Напомним, что в 2022 году регион экспортировал сельхозпродукции на 900 млн $. В последние несколько лет предприниматели были ориентированы на Азию и Ближний Восток.