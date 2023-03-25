Филиал фонда поддержки ветеранов СВО и их семей появится в Белгородской области

Напомним, что с инициативой создать фонд поддержки бойцов и ветеранов СВО выступил во время послания к Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах РФ уже в текущем году. Кроме того, за каждой семьёй будет закреплён координатор, который поможет в случае необходимости.