Филиал фонда поддержки ветеранов СВО и их семей появится в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Региональное отделение Госфонда откроют в Белгороде в ближайшее время. Возглавит его губернатор Вячеслав Гладков, курировать проект будет Министерство социальной защиты населения и труда региона.
Глава региона поручил подобрать помещение для размещения филиала и провести работу по подбору квалифицированных кадров.
Мы прифронтовой регион, потому что у нас сегодня совершенно другие риски. В связи с этим особенно хочется, чтобы мы оказались в числе регионов-лидеров в стране по качественной реализации этого проекта.
Вячеслав Гладков
Напомним, что с инициативой создать фонд поддержки бойцов и ветеранов СВО выступил во время послания к Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах РФ уже в текущем году. Кроме того, за каждой семьёй будет закреплён координатор, который поможет в случае необходимости.