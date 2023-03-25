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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Филиал фонда поддержки ветеранов СВО и их семей появится в Белгородской области

25 марта 2023, 11:20
Фото: 1MI
Основной задачей фонда станет медицинская, социальная и психологическая поддержка участников и ветеранов СВО, а также их близких, сообщает пресс-служба облправительства.

Региональное отделение Госфонда откроют в Белгороде в ближайшее время. Возглавит его губернатор Вячеслав Гладков, курировать проект будет Министерство социальной защиты населения и труда региона.

Глава региона поручил подобрать помещение для размещения филиала и провести работу по подбору квалифицированных кадров.

Мы прифронтовой регион, потому что у нас сегодня совершенно другие риски. В связи с этим особенно хочется, чтобы мы оказались в числе регионов-лидеров в стране по качественной реализации этого проекта.
Вячеслав Гладков

Напомним, что с инициативой создать фонд поддержки бойцов и ветеранов СВО выступил во время послания к Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах РФ уже в текущем году. Кроме того, за каждой семьёй будет закреплён координатор, который поможет в случае необходимости. 

Владимир Путин предложил создать фонд для помощи семьям погибших участников СВО
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