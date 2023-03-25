Число иностранцев с опасными заболеваниями увеличилось в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Максим Владыко рассказал, что за 2022 год было обследовано 24,6 тыс. иностранных граждан. Среди них выявили 122 человек, заражённых опасными для окружающих инфекционными заболеваниями.
Из них: 95 — ВИЧ-инфицированные, 19 — заражённые туберкулёзом, и 8 — инфекциями, передающимися половым путём.
По сравнению с прошлым годом показатели заболеваемости выросли у иностранцев в 2,6 раза. Тогда врачи обследовали меньшее количество приезжих — 10,2 тыс. человек, среди которых выявили 41 заболевшего.
Прокомментировал заболеваемость и зам главврача по медицинской помощи в амбулаторных условиях Противотуберкулезного диспансера Сергей Кругляков. По его словам, рост заболеваемости туберкулёзом в регионе произошёл не из-за приезжих: местные белгородцы также стали чаще заражаться этой болезнью.
Непосредственно в Белгородской области было выявлено 183 человека, выявленных из туберкулёза. Остальные — приезжие, в основном с Украины, а также мигранты с ближнего зарубежья.
Сергей Кругляков
Рост заболеваемости туберкулёзом долгое время снижался в Белгородской области, пока в 2022 году не стал подниматься вновь. Это отметили и эксперты Роспотребнадзора: по их данным, показатели заболеваемости увеличились за год в 1,3 раза.