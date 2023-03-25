Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Число иностранцев с опасными заболеваниями увеличилось в Белгородской области

25 марта 2023, 11:03
Фото: Bel.ru
Ведущий специалист отдела эпидемиологии регионального Роспотребнадзора Максим Владыко рассказал, что количество иностранцев с выявленными опасными болезнями за год выросло в Белгородской области в 2,6 раза.

Максим Владыко рассказал, что за 2022 год было обследовано 24,6 тыс. иностранных граждан. Среди них выявили 122 человек, заражённых опасными для окружающих инфекционными заболеваниями.

Из них: 95 — ВИЧ-инфицированные, 19 — заражённые туберкулёзом, и 8 — инфекциями, передающимися половым путём.

По сравнению с прошлым годом показатели заболеваемости выросли у иностранцев в 2,6 раза. Тогда врачи обследовали меньшее количество приезжих — 10,2 тыс. человек, среди которых выявили 41 заболевшего.

Прокомментировал заболеваемость и зам главврача по медицинской помощи в амбулаторных условиях Противотуберкулезного диспансера Сергей Кругляков. По его словам, рост заболеваемости туберкулёзом в регионе произошёл не из-за приезжих: местные белгородцы также стали чаще заражаться этой болезнью.

Непосредственно в Белгородской области было выявлено 183 человека, выявленных из туберкулёза. Остальные — приезжие, в основном с Украины, а также мигранты с ближнего зарубежья.
Сергей Кругляков

Рост заболеваемости туберкулёзом долгое время снижался в Белгородской области, пока в 2022 году не стал подниматься вновь. Это отметили и эксперты Роспотребнадзора: по их данным, показатели заболеваемости увеличились за год в 1,3 раза.

Восемь человек умерли от туберкулёза за год в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев мотивируют лечиться от туберкулёза сухпайкамиТуберкулёзом в Белгородской области за год заболели 12 детейПоказатели заболеваемости туберкулёзом увеличились в Белгородской области
#Артем Черненко#Болезнь#Туберкулёз#Статистика#Иностранцы#Спид#Медицина#Белгородская область
Подпишитесь
Филиал фонда поддержки ветеранов СВО и их семей появится в Белгородской области
Сегодня, 11:20
Магазин бытовой техники «Союз» закрывается в Белгороде
Сегодня, 11:40
Подоляка: Я восхищён мужеством и слаженной работой белгородцев
Сегодня, 06:42
Шебекинский горокруг вновь попал под огонь ВСУ
Сегодня, 08:24
Опасная Сеть: с чем сталкиваются дети в виртуальном мире и как избежать трагедии
Вчера, 14:21