Беженцам и переселенцам из белгородских сёл помогут найти жильё и работу

Вячеслав Гладков, навестивший переселенцев в одном из ПВР, рассказал, что ситуация у них непростая. Обсуждались вопросы, связанные с получением нового жилья, с квадратными метрами, летними кухнями и многим другим. Отметим, что ранее проживающие в пункте жители сёл обратились к губернатору с жалобой.