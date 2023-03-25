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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Беженцам и переселенцам из белгородских сёл помогут найти жильё и работу

25 марта 2023, 14:02
Фото: Вячеслав Гладков / Telegram
В понедельник к жителям сёл Красный Хутор и Новая Наумовка, проживающим в ПВР, приедут министры строительства и соцзащиты региона, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков, навестивший переселенцев в одном из ПВР, рассказал, что ситуация у них непростая. Обсуждались вопросы, связанные с получением нового жилья, с квадратными метрами, летними кухнями и многим другим. Отметим, что ранее проживающие в пункте жители сёл обратились к губернатору с жалобой. 

Таким образом, в понедельник в 18 часов в ПВР приедут министр строительства области Оксана Козлитина и министр социальной защиты населения Елена Батанова. Они помогут как с решением жилищного вопроса, так и с вопросом трудоустройства — последнее касается граждан Украины.

Будем стараться найти совместное решение по всем вопросам.
Вячеслав Гладков

Напомним, что сейчас в регионе работает 17 пунктов временного размещения. По состоянию на 10 марта в белгородских ПВР проживали 52 человека, уехавших с территории Украины.

В Белгородской области через ПВР прошли 7,5 тыс. беженцев из ЛНР, ДНР и Украины
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