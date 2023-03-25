Беженцам и переселенцам из белгородских сёл помогут найти жильё и работу

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Вячеслав Гладков, навестивший переселенцев в одном из ПВР, рассказал, что ситуация у них непростая. Обсуждались вопросы, связанные с получением нового жилья, с квадратными метрами, летними кухнями и многим другим. Отметим, что ранее проживающие в пункте жители сёл обратились к губернатору с жалобой.
Таким образом, в понедельник в 18 часов в ПВР приедут министр строительства области Оксана Козлитина и министр социальной защиты населения Елена Батанова. Они помогут как с решением жилищного вопроса, так и с вопросом трудоустройства — последнее касается граждан Украины.
Будем стараться найти совместное решение по всем вопросам.
Вячеслав Гладков
Напомним, что сейчас в регионе работает 17 пунктов временного размещения. По состоянию на 10 марта в белгородских ПВР проживали 52 человека, уехавших с территории Украины.