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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Белгородские родители стали чаще отказываться прививать детей от туберкулёза

25 марта 2023, 12:00
Фото: Bel.ru
Заведующий Центром оздоровления детей и подростков Белгородского противотуберкулезного диспансера Игорь Гринько сообщил, что отказ от прививок в регионе — серьёзная проблема, которая может привести к серьёзным последствиям.
Сюжет
Дети

Как рассказал Игорь Гринько, огромная проблема сегодня — это отказ родителей прививать своих детей, в том числе от туберкулёза. И, к сожалению, отказ этот растёт в геометрической прогрессии. 

Почему-то считается, что если семья благополучная, то не может быть туберкулёза у ребёнка. Отказываются от проб, отказываются от прививок, отказываются от лучевой диагностики. Нам ежедневно приходится отвечать на вопросы, жалобы, которые отправляют президенту, губернатору, министерствам, такие как «а почему нас не допускают в детские сады без прививки?» и так далее.
Игорь Гринько

По его словам, больной туберкулёзом, а особенно школьник, может чувствовать себя прекрасно. У него не будет никаких жалоб, никаких проблем и никаких видимых симптомов. Поражения лёгких в таких случаях могут выявить только исследования.

Всего же за год отказались от вакцины 203 семьи в Белгородской области. 

Напомним, что, по данным Роспотребнадзора, за прошлый год в Белгородской области туберкулёзом заболели 12 детей. 

Туберкулёзом в Белгородской области за год заболели 12 детей
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#Артем Черненко#Прививка#Туберкулёз#Дети#Лечение#Медицина#Белгородская область
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