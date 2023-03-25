Белгородские родители стали чаще отказываться прививать детей от туберкулёза

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Как рассказал Игорь Гринько, огромная проблема сегодня — это отказ родителей прививать своих детей, в том числе от туберкулёза. И, к сожалению, отказ этот растёт в геометрической прогрессии.
Почему-то считается, что если семья благополучная, то не может быть туберкулёза у ребёнка. Отказываются от проб, отказываются от прививок, отказываются от лучевой диагностики. Нам ежедневно приходится отвечать на вопросы, жалобы, которые отправляют президенту, губернатору, министерствам, такие как «а почему нас не допускают в детские сады без прививки?» и так далее.
Игорь Гринько
По его словам, больной туберкулёзом, а особенно школьник, может чувствовать себя прекрасно. У него не будет никаких жалоб, никаких проблем и никаких видимых симптомов. Поражения лёгких в таких случаях могут выявить только исследования.
Всего же за год отказались от вакцины 203 семьи в Белгородской области.
Напомним, что, по данным Роспотребнадзора, за прошлый год в Белгородской области туберкулёзом заболели 12 детей.