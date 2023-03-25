Белгородская область второй раз за субботу попала под обстрел

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Сегодня в 12:30 ВСУ открыли огонь по селу Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Местные жители получили от РСЧС оповещения: в них просят спуститься в подвалы или занять другие укрытия.
Каких-либо данных о пострадавших или о разрушениях на данный момент не поступало.
Шебекинский горокруг попадает под обстрел второй раз за день, 25 марта. До этого Украина обстреляла село Белянка.
Последний раз Новая Таволжанка попадала под обстрел 21 марта. Не так давно в результате очередного обстрела в селе зафиксировали прилёты по сельхозпредприятию. В одном из корпусов были сильные повреждения.
Вчера, 24 марта, ВСУ также с утра обстреляли Шебекинский городской округ. Под огонь попали хутор Панков и посёлок Ленинский. Ранее указанные населённые пункты неоднократно были под обстрелом со стороны Украины.