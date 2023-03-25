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Белгородец украл акустическую систему и утопил её в выгребной яме

25 марта 2023, 08:32
Фото: 1MI
Грязь
21-летний житель Борисовского района украл у соседки акустическую систему, после чего испугался полиции и утопил её в выгребной яме, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сюжет
Кража

В полицию с заявлением о пропаже обратилась 24-летняя жительница одного из сёл района. Вернувшись с работы, девушка обнаружила, что окно её дома взломали, а стоявшая на подоконнике акустическая система пропала.

Подозреваемым оказался 21-летний местный житель. Гуляя по улице, он заметил в окне приглянувшуюся ему акустическую систему. С помощью монтировки злоумышленник отжал окно и похитил технику.

Сперва он планировал пользоваться системой дома, но затем, испугавшись разоблачения, утопил её в выгребной яме. За сломанную вещь молодой человек заплатил пострадавшей три тысячи рублей.

Полиция завела уголовное дело. За кражу с проникновением в жилище подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы. Фигурант находится под подпиской о невыезде. 

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#Артем Черненко#Общество#Кража#Мвд#Выгребная яма#Акустика#Белгородская область#Борисовский район
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