Белгородец украл акустическую систему и утопил её в выгребной яме

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В полицию с заявлением о пропаже обратилась 24-летняя жительница одного из сёл района. Вернувшись с работы, девушка обнаружила, что окно её дома взломали, а стоявшая на подоконнике акустическая система пропала.
Подозреваемым оказался 21-летний местный житель. Гуляя по улице, он заметил в окне приглянувшуюся ему акустическую систему. С помощью монтировки злоумышленник отжал окно и похитил технику.
Сперва он планировал пользоваться системой дома, но затем, испугавшись разоблачения, утопил её в выгребной яме. За сломанную вещь молодой человек заплатил пострадавшей три тысячи рублей.
Полиция завела уголовное дело. За кражу с проникновением в жилище подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.