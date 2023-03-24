Я — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
На судебном заседании следователь Евгений Михалёв ходатайствовал о приобщении к делу постановлений о возбуждении двух новых уголовных дел, а также о приобщении протокола дополнительного опроса свидетеля — Александра Барыбина. Последний заявил, что бывшая супруга Иванова никаких денежных средств за автомобиль «БМВ» «ПромАгроСтрой» не переводила.
Отметим, что изначально Иванова задержали по подозрению по получении взятки в виде автомобиля на сумму около 3 млн рублей. Машина, как позже заявила бывшая жена Иванова, принадлежит ей и деньги за транспортное средство она заплатила.
Позже к заведённому из-за автомобиля уголовному делу добавилось ещё два: по подозрению в получении взятки в виде ноутбука Lenovo и из-за незаконной продажи земельных участков, нанесшей, по мнению следователей, ущерб области в 10 млн рублей. По версии обвинителей, «подарки» экс-мэр получил именно от «ПромАгроСтрой», чтобы помочь компании получить договор на строительство домов для участковых уполномоченных полиции. Директором компании является Александр Барыбин.
Мы проанализировали деловые связи Антона Иванова и выяснили, что он работал вместе с человеком по имени Александр Барыбин.
Компания «ПАС», которая ранее называлась ООО «Факториал», зарегистрирована в Белгороде с 2017 года. В прошлом году организация отчиталась о чистой прибыли в 6,2 млн рублей. Сфера её деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.
Руководителем и бенефициаром компании на данный момент является Александр Барыбин. Отметим, что ранее 50% процентов уставного капитала «ПАС» принадлежало Антону Иванову. Продлилось это недолго, до 2018 года: после этого единоличным владельцем организации стал Барыбин.
На данный момент исковая нагрузка «ПАС» — 15,6 млн рублей. За три неполных месяца 2023 года компания успела стать ответчиком по девяти арбитражным делам. Пять исков к «ПАС» поступили от УКС, три — от БИК, уже после того, как Иванов перестал быть её гендиректором. Добавим, что в 2022 году компания отвечала по пяти искам, три из которых также были от БИК.
С «Факториалом» ситуация чуть сложнее. Дело в том, что их, судя по всему, было два: упомянутое выше ООО «Факториал» и СК «Факториал».
Второй компанией руководил некогда Иванов. Более того, до 2018 года он был её единоличным владельцем, пока сперва 20%, а потом 80% не получила Элина Петросян - бывшая жена Иванова. В том же году у «Факториала» сменился и руководитель — им стал Александр Барыбин.
В марте 2019 года компанию, согласно данным СПАРК, реорганизовали в «ТСМ» — «ТехСтройМонтаж». Убыток организации в 2022 году составил 19 млн рублей.
Гендиректор компании - всё тот же Барыбин. На данный момент он владеет всем уставным капиталом «ТСМ».
На данный момент компания является ответчиком по восьми арбитражным искам. Всего судебная нагрузка на «ТСМ» составляет 41,5 млн рублей. Как и в случае с «ПАС», в 2023 году три иска к организации поступили от УКС, четыре — от БИК. К слову, в 2022 году от БИК к «ТСМ» поступили три иска.
На сайте компании «ПромАгроСтрой» указано, что занимается она строительством промышленных и сельскохозяйственных объектов. В портфолио у организации такие объекты, как:
При этом нет никаких упоминаний домов для участковых полиции. Среди госконтрактов, полученных компанией, мы строительство домов для участковых не нашли. Зато нашли восемь таких контрактов, где поставщиком выступала Белгородская ипотечная корпорация. Заказчиком выступало МКУ «Собственность Белгородского района», стоимость домов составляла от 4,4 до 4,6 млн рублей. Интересно, что контракты были заключены в декабре 2021 года, когда Иванов уже исполнял обязанности мэра Белгорода.
Согласно данным пресс-службы правительства региона, в 2022 году обладателями собственных домов стали восемь сотрудников ОМВД России по Белгородскому району. Служебное жильё было приобретено в рамках реализации областного проекта «Формирование фонда служебного жилья для участковых уполномоченных полиции».
Отметим, что, согласно данным СПАРК, в 2020 году «ПАС» заключил семь контрактов на 34,9 млн рублей. Все они касались приобретения жилья для детей-сирот в Ивнянском Районе и Яковлевском горкоруге.
Антон Иванов был генеральным директором Белгородской ипотечной корпорации (БИК), областного Фонда поддержки ИЖС до октября 2021 года. После этого он перешёл в мэрию Белгорода. В должности главы городской администрации Иванов работал с декабря 2021 по октябрь 2022 года. Заявление об уходе с поста он написал по собственному желанию.
Контрольно-счётная палата провела проверки в БИК и выявила нарушения за период с 2018 по первый квартал 2022 года. Большую часть указанного времени гендиректором был Антон Иванов.
Если вина бывшего гендиректора БИКа и по совместительству экс-мэра Белгорода подтвердится, ему грозит до 15 лет тюрьмы.