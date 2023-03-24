Я — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?

На данный момент исковая нагрузка «ПАС» — 15,6 млн рублей. За три неполных месяца 2023 года компания успела стать ответчиком по девяти арбитражным делам. Пять исков к «ПАС» поступили от УКС, три — от БИК, уже после того, как Иванов перестал быть её гендиректором. Добавим, что в 2022 году компания отвечала по пяти искам, три из которых также были от БИК.