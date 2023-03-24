Выплату председателям организаций ветеранов в Белгороде поднимут до 16,2 тыс. рублей

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В Белгороде повысят ежемесячную социальную выплату председателям, ответственным секретарям организаций ветеранов. Соответствующие поправки утвердили в мэрии.
Выплата для председателей организаций ветеранов увеличится с 5 тыс. до 16 тыс. 242 рублей. Для ответственных секретарей повышение составит с 3 тыс. до 8 тыс. 121 рубля.
Изменения вступят в силу 1 апреля 2023 года, следует из документа мэрии.
Ранее «Союз ветеранов Белогорья» предложил ввести новые льготы для участников боёв. Речь шла в том числе о бесплатном проезде в общественном транспорте, предоставлении льгот на уплату налогов на имущество физлиц, отмене земельного налога. Предлагалось также ввести в регионе памятную дату — День ветеранов боевых действий, 1 июля. Эту инициативу депутаты облдумы поддержали.