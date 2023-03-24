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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Выплату председателям организаций ветеранов в Белгороде поднимут до 16,2 тыс. рублей

24 марта 2023, 11:23
Фото: 1MI
Для ответственных секретарей организаций ветеранов выплату повысят до 8,1 тыс. рублей. Соответствующие изменения утвердили в мэрии Белгорода.
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Выплаты

В Белгороде повысят ежемесячную социальную выплату председателям, ответственным секретарям организаций ветеранов. Соответствующие поправки утвердили в мэрии.

Выплата для председателей организаций ветеранов увеличится с 5 тыс. до 16 тыс. 242 рублей. Для ответственных секретарей повышение составит с 3 тыс. до 8 тыс. 121 рубля.

Изменения вступят в силу 1 апреля 2023 года, следует из документа мэрии.

Ранее «Союз ветеранов Белогорья» предложил ввести новые льготы для участников боёв. Речь шла в том числе о бесплатном проезде в общественном транспорте, предоставлении льгот на уплату налогов на имущество физлиц, отмене земельного налога. Предлагалось также ввести в регионе памятную дату — День ветеранов боевых действий, 1 июля. Эту инициативу депутаты облдумы поддержали.

«Союз ветеранов Белогорья» предложил утвердить новые льготы для участников боёв
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#Ольга Аксёнова#Выплаты#Председатель#Ответственный секретарь#Ветераны#Организации ветеранов#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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