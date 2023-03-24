Выплату председателям организаций ветеранов в Белгороде поднимут до 16,2 тыс. рублей

Ранее «Союз ветеранов Белогорья» предложил ввести новые льготы для участников боёв. Речь шла в том числе о бесплатном проезде в общественном транспорте, предоставлении льгот на уплату налогов на имущество физлиц, отмене земельного налога. Предлагалось также ввести в регионе памятную дату — День ветеранов боевых действий, 1 июля. Эту инициативу депутаты облдумы поддержали.