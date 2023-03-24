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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Восемь человек умерли от туберкулёза за год в Белгородской области

24 марта 2023, 13:48
Фото: Bel.ru
Заместитель главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях Противотуберкулезного диспансера Сергей Кругляков рассказал о ситуации со смертностью от туберкулёза в Белгородской области. По его данным, показатели в регионе ниже, чем в целом в России.

По словам Сергея Круглякова, динамика в регионе стабильная и даже положительная. Так, за десять лет смертность от туберкулёза в Белгородской области снизилась в четыре с половиной раза. Для сравнения, в 2011 году от туберкулёза умерли 36 человек.

Это уже мы третий год держимся. У нас умирает обычно семь-восемь человек каждый год. И показатель у нас один из самых низких и сохраняется на таком уровне.
Сергей Кругляков

Связано это с тем, что у региона есть все необходимые для лечения препараты. Кроме того, помогает бороться с туберкулёзом и организация «Красный крест».

Всего же по стране умерли 4555 человек.

Как отметил Кругляков, за десять лет снизилась и заболеваемость. Так, в 2011 году туберкулёз выявили у 621 человека, а в 2022 — уже у 232.

Рост заболеваемости туберкулёзом долгое время снижался, пока в 2022 году не стал подниматься вновь. Это отметили и эксперты Роспотребнадзора: по их данным, показатели заболеваемости увеличились за год в 1,3 раза.

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