Восемь человек умерли от туберкулёза за год в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
По словам Сергея Круглякова, динамика в регионе стабильная и даже положительная. Так, за десять лет смертность от туберкулёза в Белгородской области снизилась в четыре с половиной раза. Для сравнения, в 2011 году от туберкулёза умерли 36 человек.
Это уже мы третий год держимся. У нас умирает обычно семь-восемь человек каждый год. И показатель у нас один из самых низких и сохраняется на таком уровне.
Сергей Кругляков
Связано это с тем, что у региона есть все необходимые для лечения препараты. Кроме того, помогает бороться с туберкулёзом и организация «Красный крест».
Всего же по стране умерли 4555 человек.
Как отметил Кругляков, за десять лет снизилась и заболеваемость. Так, в 2011 году туберкулёз выявили у 621 человека, а в 2022 — уже у 232.
Рост заболеваемости туберкулёзом долгое время снижался, пока в 2022 году не стал подниматься вновь. Это отметили и эксперты Роспотребнадзора: по их данным, показатели заболеваемости увеличились за год в 1,3 раза.