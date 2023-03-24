Восемь человек умерли от туберкулёза за год в Белгородской области

По словам Сергея Круглякова, динамика в регионе стабильная и даже положительная. Так, за десять лет смертность от туберкулёза в Белгородской области снизилась в четыре с половиной раза. Для сравнения, в 2011 году от туберкулёза умерли 36 человек.