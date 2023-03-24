Военкор высказался по теме «наступления» ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Автор Telegram-канала «Старше Эдды» Герман Куликовский высказался на тему «наступления» ВСУ на Белгородскую область. Военкор уверят, что крупных сил противника на границе с регионом нет, а белгородцев просит лишний раз не распространять слухи.
По мнению автора канала, одним из косвенных признаков подготовки наступления ВСУ является массовая дезинформация. Её жители приграничья видят постоянно. Описал он и то, как это происходит.
«Посредством сарафанного радио: „Мой кум видел 5000 негров и 300 ‚Абрамсов‘, они точно пойдут на Белгород“ тиражируются панические настроения и пробуется отвлечь внимание от направления главного удара ВСУ», — пишет военкор.
Армию таким образом пытаются раздёргать, создавая мифы о штурме Белгорода. На деле же, как утверждает автор, ВСУ сосредотачивает крупные силы в Днепре и Павлограде. Единственное, на что может решиться противник, — демонстративный удар в сторону Белгорода, считает автор.