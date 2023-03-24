Военкор высказался по теме «наступления» ВСУ на Белгородскую область

Армию таким образом пытаются раздёргать, создавая мифы о штурме Белгорода. На деле же, как утверждает автор, ВСУ сосредотачивает крупные силы в Днепре и Павлограде. Единственное, на что может решиться противник, — демонстративный удар в сторону Белгорода, считает автор.