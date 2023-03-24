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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Военкор высказался по теме «наступления» ВСУ на Белгородскую область

24 марта 2023, 13:47
Фото: 1MI
Герман Куликовский уверен, что это просто тиражирование панических настроений, поскольку крупных украинских сил у границы Белгородской области нет. Жителей региона он просит не распространять эти слухи.
Сюжет
СВО

Автор Telegram-канала «Старше Эдды» Герман Куликовский высказался на тему «наступления» ВСУ на Белгородскую область. Военкор уверят, что крупных сил противника на границе с регионом нет, а белгородцев просит лишний раз не распространять слухи.

По мнению автора канала, одним из косвенных признаков подготовки наступления ВСУ является массовая дезинформация. Её жители приграничья видят постоянно. Описал он и то, как это происходит.

«Посредством сарафанного радио: „Мой кум видел 5000 негров и 300 ‚Абрамсов‘, они точно пойдут на Белгород“ тиражируются панические настроения и пробуется отвлечь внимание от направления главного удара ВСУ», — пишет военкор.

Армию таким образом пытаются раздёргать, создавая мифы о штурме Белгорода. На деле же, как утверждает автор, ВСУ сосредотачивает крупные силы в Днепре и Павлограде. Единственное, на что может решиться противник, — демонстративный удар в сторону Белгорода, считает автор.

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