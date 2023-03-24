«Леруа Мерлен» в Белгороде передадут локальному менеджменту

Редакция РБК связалась с одним из представителей компании. Там утверждают, что изменение не повлияет на бизнес компании, не скажется во взаимоотношениях с партнёрами и клиентами. Ничего не изменится и для сотрудников — места сохранят, а работать компания продолжит в прежнем режиме.