«Леруа Мерлен» в Белгороде передадут локальному менеджменту

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Ещё один крупный бренд уходит из Белгорода. Сеть «Леруа Мерлен» решила передать свой бизнес в РФ локальному менеджменту. Соответствующее решение приняла французская группа ADEO.
Редакция РБК связалась с одним из представителей компании. Там утверждают, что изменение не повлияет на бизнес компании, не скажется во взаимоотношениях с партнёрами и клиентами. Ничего не изменится и для сотрудников — места сохранят, а работать компания продолжит в прежнем режиме.
Проблемы с «Леруа Мерлен» в Белгороде — явление не новое. Открытие магазина переносилось с 2019 на 2020 год. Согласно данным «Коммерсанта», по одному гипермаркету есть в Белгороде, Курске и Липецке, ещё два — в Воронеже.
Напомним, в апреле 2022 года «Леруа Мерлен» в Белгороде перестал работать. Сообщалось, что магазин закрыли из-за сбоя в работе кассового программного обеспечения. Впоследствии он так и не открылся.