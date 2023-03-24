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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

«Леруа Мерлен» в Белгороде передадут локальному менеджменту

24 марта 2023, 13:18
Фото: 1MI

Владелец «Леруа Мерлен» намерен передать магазины локальному менеджменту

Сеть «Леруа Мерлен» решила передать свой бизнес в РФ локальному менеджменту, сообщают «Новые известия».

Ещё один крупный бренд уходит из Белгорода. Сеть «Леруа Мерлен» решила передать свой бизнес в РФ локальному менеджменту. Соответствующее решение приняла французская группа ADEO.

Редакция РБК связалась с одним из представителей компании. Там утверждают, что изменение не повлияет на бизнес компании, не скажется во взаимоотношениях с партнёрами и клиентами. Ничего не изменится и для сотрудников — места сохранят, а работать компания продолжит в прежнем режиме.

Проблемы с «Леруа Мерлен» в Белгороде — явление не новое. Открытие магазина переносилось с 2019 на 2020 год. Согласно данным «Коммерсанта», по одному гипермаркету есть в Белгороде, Курске и Липецке, ещё два — в Воронеже.

Напомним, в апреле 2022 года «Леруа Мерлен» в Белгороде перестал работать. Сообщалось, что магазин закрыли из-за сбоя в работе кассового программного обеспечения. Впоследствии он так и не открылся.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Закрытие#Гипермаркет#Леруа мерлен#Экономика
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