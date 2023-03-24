В МВД сообщили подробности массовой аварии в центре Белгорода

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Стали известны подробности массового ДТП, случившегося в центре Белгорода вечером 23 марта. Авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого в направлении улицы Супруновской.
По данным правоохранителей, 20-летний водитель ВАЗа превысил скорость и въехал в «Ладу Приору». Последняя выехала на встречку и врезалась в другой ВАЗ и две иномарки. В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Лады Приоры».
Также накануне в Белгороде произошла ещё одна авария. 35-летняя автомобилистка при повороте наехала на 46-летнюю женщину. Пешеход пострадала.