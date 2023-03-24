В МВД сообщили подробности массовой аварии в центре Белгорода

По данным правоохранителей, 20-летний водитель ВАЗа превысил скорость и въехал в «Ладу Приору». Последняя выехала на встречку и врезалась в другой ВАЗ и две иномарки. В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Лады Приоры».