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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В МВД сообщили подробности массовой аварии в центре Белгорода

24 марта 2023, 11:46
Фото: «Авто Белгород»

На Богданке в Белгороде образовалась авария из пяти машин

Водитель ВАЗа превысил скорость и столкнулся с другой машиной. Последняя въехала в ещё три автомобиля. Пострадал один человек.
Сюжет
ДТП

Стали известны подробности массового ДТП, случившегося в центре Белгорода вечером 23 марта. Авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого в направлении улицы Супруновской.

По данным правоохранителей, 20-летний водитель ВАЗа превысил скорость и въехал в «Ладу Приору». Последняя выехала на встречку и врезалась в другой ВАЗ и две иномарки. В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Лады Приоры».

Видео: Telegram-канал УГИБДД по Белгородской области

Также накануне в Белгороде произошла ещё одна авария. 35-летняя автомобилистка при повороте наехала на 46-летнюю женщину. Пешеход пострадала.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#ДТП#Происшествия#Авария#Машины#Пассажир#Массовое дтп#Видео
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