В Госдуме рассказали о принятии заявления о геноциде народов СССР в ходе войны

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать факт геноцида
22 марта пленарное заседание Государственной Думы началось с минуты молчания в память жертв Хатыни.
«В Воронежской и Белгородской областях мы реализуем патриотический проект „Подвиг народа“ вместе с краеведом Николаем Сапелкиным, Воронежским и Белгородским обкомами КПРФ, комсомольцами, активной общественностью регионов. Проект направлен на увековечение памяти мирных жителей, погибших от рук нацистских оккупантов в 1941–1943 гг.
Мы углубились в архивы и выяснили ужасные подробности. На оккупированных захватчиками территориях Воронежской и Белгородской областей были зверски замучены и расстреляны сотни тысяч человек… На основании собранных фактов мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой в судебном порядке признать действия захватчиков геноцидом. Белгородский областной суд уже принял это важное судебное решение. Надеемся, что вскоре решение будет принято и в Воронежской области», — говорит депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Для каждого из нас память о погибших мирных жителях, оказывавших сопротивление врагу, особенно драматична и вызывает чувство боли.
Принятию упомянутого заявления Госдумы предшествовала кропотливая работа в регионах по установлению фактов злодеяний фашистских оккупантов и их сателлитов.
Дети войны Белгородчины активно включились в работу по реализации проекта «Подвиг народа»
Как подчеркивает Сергей Гаврилов, к поисковой работе в рамках проекта «Подвиг народа» по установлению фактов зверств оккупантов была привлечена молодежь — школьники, студенты, молодые историки и краеведы. Им удалось поднять доселе неизученный пласт истории Великой Отечественной войны. И это один из главных итогов проекта — приобщение детей, молодежи к героической истории нашей Родины.
В настоящее время историком Николаем Сапелкиным готовится к печати книга, посвященная реализации проекта «Подвиг народа», в которой представлены редкие архивные документы, не публиковавшиеся до сегодняшнего дня.
В предисловии к книге лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил: «Архивные документы, приведённые в этой книге, зафиксировали злодеяния по отношению к мирным жителям, несовместимые с самим понятием „человек“. Поэтому книгу „Подвиг народа“ больно и трудно читать. Но читать нужно. Это особенно важно для молодых. Подвиг предков должен оставаться в их сердцах навсегда».
БРОО «Дети войны» все эти годы активно собирали, по крупицам восстанавливали события тех давних лет. Воспоминания белгородцев опубликованы в трех томах книги, изданных на Белгородчине в разные годы. Две последних под названием «Дети войны: голос правды» вышли при активном содействии Сергея Гаврилова. Сегодня эти книги переданы в школы, библиотеки области. Суровую правду, свою историю юные белгородцы должны знать.
Из воспоминаний Галины Ворониной: «…Все время хотелось есть. Жили в маленькой кухне вместе с дедушкой, мамой и братом. В комнате — немцы. Один из пяти, Ганс, был очень злым. Мама и брат рассказывали, что каждый вечер он кричал нам: „Галка — партизан, Сережка — партизан, Тамара — комиссар! На шнур Тамару!“ И когда направлял на нас автомат, мама кидалась, чтобы закрыть нас собой».
«Самое жуткое воспоминание не смогу забыть никогда: немцы бомбят село, кругом рвутся снаряды, все жители села бегут к оврагу, чтобы спрятаться. У мамы на руках брат, который громко плачет. В овраге я накрыл себя подушкой, которую захватил из дома. Мне, наивному ребенку, казалось, что пули не смогут ее пробить. А вокруг немецкие мессершмитты стреляют в нас, мирных людей, детей…», — вспоминает Николай Емельянов.
«Вместе с коллегами в Государственной Думе мы приняли заявление, указывающее на важность судебно-правовой оценки зверств, совершенных фашистами, в частности, на оккупированных территориях, — поясняет Сергей Гаврилов. — Это — восстановление справедливости и дань памяти погибших невинных людей. Это — настоящие исторические факты, о которых должен знать каждый гражданин нашей страны.
Мы хотим, чтобы геноцид народов СССР в период Великой Отечественной войны был признан наравне с общепризнанным геноцидом еврейского, армянского народов. Важно, чтобы понесли ответственность те, кто занимается героизацией страшных преступлений против советских граждан».