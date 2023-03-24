В Госдуме рассказали о принятии заявления о геноциде народов СССР в ходе войны

Из воспоминаний Галины Ворониной: «…Все время хотелось есть. Жили в маленькой кухне вместе с дедушкой, мамой и братом. В комнате — немцы. Один из пяти, Ганс, был очень злым. Мама и брат рассказывали, что каждый вечер он кричал нам: „Галка — партизан, Сережка — партизан, Тамара — комиссар! На шнур Тамару!“ И когда направлял на нас автомат, мама кидалась, чтобы закрыть нас собой».