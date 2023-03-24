В Белгородской транспортной прокуратуре сообщили подробности аварии с вагонами ЭФКО

По данным прокуратуры, причиной происшествия послужил сход 16 вагонов с рельсов. Затем они столкнулись ещё с тремя вагонами, которые на тот момент разгружали. Шесть вагонов подлежат исключению из парка, а остальные — ремонту. Никто не пострадал.