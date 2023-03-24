В Белгородской транспортной прокуратуре сообщили подробности аварии с вагонами ЭФКО

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Белгородская транспортная прокуратура тоже проводит проверку аварии на подъездных путях ООО «КРЦ „ЭФКО-Каскад“». Вагоны ЭФКО столкнулись на железнодорожных путях в Алексеевке, а ведомство ищет лиц, виновных в допущении происшествия.
По данным прокуратуры, причиной происшествия послужил сход 16 вагонов с рельсов. Затем они столкнулись ещё с тремя вагонами, которые на тот момент разгружали. Шесть вагонов подлежат исключению из парка, а остальные — ремонту. Никто не пострадал.
Проверку по факту произошедшего проводит и следком. Её организовали из-за у нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам примут процессуальное решение.
Напомним, авария на ж/д путях произошла 21 марта. ЭФКО также проводит внутреннее служебное расследование.