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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В Белгородской транспортной прокуратуре сообщили подробности аварии с вагонами ЭФКО

24 марта 2023, 11:42
Фото: СУ СК РФ по Белгородской области

Транспортные прокуроры проверят обстоятельства аварии с вагонами ЭФКО

Вагоны столкнулись на железнодорожных путях в Алексеевке. Надзорное ведомство ищет тех, кто допустил происшествие.

Белгородская транспортная прокуратура тоже проводит проверку аварии на подъездных путях ООО «КРЦ „ЭФКО-Каскад“». Вагоны ЭФКО столкнулись на железнодорожных путях в Алексеевке, а ведомство ищет лиц, виновных в допущении происшествия.

По данным прокуратуры, причиной происшествия послужил сход 16 вагонов с рельсов. Затем они столкнулись ещё с тремя вагонами, которые на тот момент разгружали. Шесть вагонов подлежат исключению из парка, а остальные — ремонту. Никто не пострадал.

Проверку по факту произошедшего проводит и следком. Её организовали из-за у нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам примут процессуальное решение.

Напомним, авария на ж/д путях произошла 21 марта. ЭФКО также проводит внутреннее служебное расследование.

Белгородские следователи проверят обстоятельства ж/д аварии с вагонами ЭФКО
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Алексеевка#Прокуратура#Происшествия#Транспортная прокуратура#Авария#Ж/д#Ж/д пути#Эфко
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