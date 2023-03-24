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В администрации Старого Оскола сообщили о кадровых изменениях

24 марта 2023, 07:46
Фото: 1MI

Один из замов главы Старого Оскола Чеснокова уволился

Алексей Горелик покидает пост главы департамента имущественных и земельных отношений. Временно исполнять его обязанности будет Дмитрий Коноваленко, сообщил глава горокруга Андрей Чесноков.

В Старом Осколе уволился один из заместителей главы округа Андрея Чеснокова. Пост руководителя департамента имущественных и земельных отношений покинул Алексей Горелик. Об этом стало известно 24 марта от самого Чеснокова.

Как сообщил чиновник, временно обязанности главы ведомства будет исполнять Дмитрий Коноваленко.

Отметим, что Горелик проработал на своей должности менее года. О том, что он займёт пост начальника департамента имущественных и земельных отношений, стало известно 18 апреля 2022 года.

У главы Старого Оскола появился новый заместитель
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