В администрации Старого Оскола сообщили о кадровых изменениях

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В Старом Осколе уволился один из заместителей главы округа Андрея Чеснокова. Пост руководителя департамента имущественных и земельных отношений покинул Алексей Горелик. Об этом стало известно 24 марта от самого Чеснокова.
Как сообщил чиновник, временно обязанности главы ведомства будет исполнять Дмитрий Коноваленко.
Отметим, что Горелик проработал на своей должности менее года. О том, что он займёт пост начальника департамента имущественных и земельных отношений, стало известно 18 апреля 2022 года.