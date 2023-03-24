Утро пятницы в Белгородской области началось с обстрела

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Утро пятницы, 24 марта, для жителей посёлка Ленинский опять началось с обстрелов со стороны Украины. Люди получают уведомления от РСЧС с предупреждением и просьбой спуститься в укрытие.
Населённый пункт уже подвергался обстрелу ВСУ 23 марта примерно в это же время. О последствиях происшествия не сообщалось.
Дополнение: около 10:30 МЧС предупредило об обстреле хутора Панков в Шебекинском горокруге. Подробностей нет. Населённый пункт, как и посёлок Ленинский, тоже обстреливают второй день подряд.
Помимо Ленинского, в тот же день под огонь попали ещё шесть населённых пунктов в приграничных районах области. Под обстрелом были Логачёвка Валуйского городского округа, Щетиновка Белгородского района, хутор Панков и село Муром в Шебекинском горокруге, Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Тишанка в Волоконовском районе. В последнем населённом пункте в результате происшествия пострадал частный дом, было нарушено газоснабжение.