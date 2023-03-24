Утро пятницы в Белгородской области началось с обстрела

Помимо Ленинского, в тот же день под огонь попали ещё шесть населённых пунктов в приграничных районах области. Под обстрелом были Логачёвка Валуйского городского округа, Щетиновка Белгородского района, хутор Панков и село Муром в Шебекинском горокруге, Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Тишанка в Волоконовском районе. В последнем населённом пункте в результате происшествия пострадал частный дом, было нарушено газоснабжение.