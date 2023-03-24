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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Утро пятницы в Белгородской области началось с обстрела

24 марта 2023, 07:15
Фото: Bel.ru

Посёлок Ленинский попал под обстрел ВСУ

Посёлок Ленинский и хутор Панков Шебекинского горокруга вновь под обстрелом со стороны Украины. ВСУ уже второй день подряд атакуют населённые пункты.
Сюжет
Обстрел

Утро пятницы, 24 марта, для жителей посёлка Ленинский опять началось с обстрелов со стороны Украины. Люди получают уведомления от РСЧС с предупреждением и просьбой спуститься в укрытие.

Населённый пункт уже подвергался обстрелу ВСУ 23 марта примерно в это же время. О последствиях происшествия не сообщалось.

Дополнение: около 10:30 МЧС предупредило об обстреле хутора Панков в Шебекинском горокруге. Подробностей нет. Населённый пункт, как и посёлок Ленинский, тоже обстреливают второй день подряд.

Помимо Ленинского, в тот же день под огонь попали ещё шесть населённых пунктов в приграничных районах области. Под обстрелом были Логачёвка Валуйского городского округа, Щетиновка Белгородского района, хутор Панков и село Муром в Шебекинском горокруге, Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Тишанка в Волоконовском районе. В последнем населённом пункте в результате происшествия пострадал частный дом, было нарушено газоснабжение.

Газоснабжение нарушено в результате обстрела села в Белгородской области
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Ленинский
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