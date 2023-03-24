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Ущерб от экономических преступлений в Белгородской области превысил 591 млн рублей

24 марта 2023, 08:42
Фото: 1MI
На 30-м заседании облдумы выступил глава регионального УМВД Василий Умнов и рассказал о работе полиции в 2022 году, а также о раскрываемости преступлений. По статистике полиции, в минувшем году зафиксировано 38 фактов взяточничества.

Ущерб от экономических преступлений в Белгородской области превысил 591 млн рублей. Статистикой поделился глава регионального УМВД Василий Умнов во время заседания облдумы. Главный полицейский области рассказал о раскрываемости дел и условиях работы полиции в 2022 году.

В регионе продолжается работа по противодействию коррупции. В 2022 году такого рода преступлений зафиксировали 196, из них 38 — взяточничество. При совместной работе с СК удалось доначислить налоги на сумму свыше 5 млрд рублей.

По итогам прошлого года в Белгородской области раскрыли на 8,7% преступлений больше, чем в 2021 году. В их числе тяжкие и особо тяжкие. При взаимодействии с ФСБ оперативники изъяли 348 единиц огнестрельного оружия, 305 кг взрывчатых веществ, а 78 человек привлекли к ответственности.

Ранее уже сообщалось, что полицейские выявили ещё 29 преступлений экстремистской направленности и восемь — террористического характера. В школе Старого Оскола предотвратили теракт. Уголовные дела возбудили против граждан РФ, пытавшихся пересечь границу для вступления в ВСУ.

Также по итогам прошлого года в регионе зафиксировали рост числа преступлений, совершённых в отношении детей и подростков. В первую очередь это касается их половой неприкосновенности. Умнов призвал представителей образования прорабатывать проблему совместно с полицией.

Рассказал глава УМВД и об условиях работы правоохранителей после начала спецоперации. Состав полиции перевели на усиленное несение службы. На 25% увеличили плотность патрульно-постовых нарядов. Порядка 8 тыс. раз оперативники выезжали на места происшествий, в том числе после обстрелов.

Кроме того, Умнов сообщил, что в регионе дополнительно выставили блокпосты на въездах в область. Полиция патрулирует улицы совместно со сформированными народными дружинами.

Фото: Белгородская областная дума
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Происшествия#Спецоперация#Полиция#Преступления#Экономические преступления#Теракт#Взяточничество
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