Ущерб от экономических преступлений в Белгородской области превысил 591 млн рублей

По итогам прошлого года в Белгородской области раскрыли на 8,7% преступлений больше, чем в 2021 году. В их числе тяжкие и особо тяжкие. При взаимодействии с ФСБ оперативники изъяли 348 единиц огнестрельного оружия, 305 кг взрывчатых веществ, а 78 человек привлекли к ответственности.