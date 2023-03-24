Тёплые, но дождливые выходные обещают белгородцам синоптики

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Выходные в Белгородской области будут дождливыми, но тёплыми. В субботу, 25 марта, облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ночью 5-10 ˚С, днём потеплеет до 13-18 ˚С.
26 марта облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. В тёмное время суток температура опустится до 4-9 ˚С. Днём потеплеет до 10-15 ˚С.
В Белгороде в субботу пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ночью синоптики обещают до 9 ˚С. Днём воздух прогреется до 15 ˚С. Дождливо будет и в воскресенье. В тёмное время суток ожидается 6 ˚С. Днём температура поднимется до 12 ˚С.
В начале следующей недели в областном центре будет тепло. Со среды, 29 марта, начнётся похолодание.