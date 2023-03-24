Тёплые, но дождливые выходные обещают белгородцам синоптики

В Белгороде в субботу пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ночью синоптики обещают до 9 ˚С. Днём воздух прогреется до 15 ˚С. Дождливо будет и в воскресенье. В тёмное время суток ожидается 6 ˚С. Днём температура поднимется до 12 ˚С.