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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Тёплые, но дождливые выходные обещают белгородцам синоптики

24 марта 2023, 14:30
Фото: 1MI
25 марта на территории области местами пройдут небольшие осадки. Тёплая погода при этом сохранится. Прогноз опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

Выходные в Белгородской области будут дождливыми, но тёплыми. В субботу, 25 марта, облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ночью 5-10 ˚С, днём потеплеет до 13-18 ˚С.

26 марта облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. В тёмное время суток температура опустится до 4-9 ˚С. Днём потеплеет до 10-15 ˚С.

В Белгороде в субботу пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ночью синоптики обещают до 9 ˚С. Днём воздух прогреется до 15 ˚С. Дождливо будет и в воскресенье. В тёмное время суток ожидается 6 ˚С. Днём температура поднимется до 12 ˚С.

В начале следующей недели в областном центре будет тепло. Со среды, 29 марта, начнётся похолодание.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Тепло
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