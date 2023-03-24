Туберкулёзом в Белгородской области за год заболели 12 детей

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Как рассказал Максим Владыко, особое внимание специалисты Роспотребнадзора уделяют отслеживанию показателей заражаемости активным туберкулёзом у детей в возрасте до 17 лет. К сожалению, в последнее время в регионе наблюдается рост заболеваемости среди этой категории населения.
Так, если сравнивать прошлый год с 2020-м, то увеличение показателей идёт почти в четыре раза. Для понимания: в 2022 году зафиксировали 12 случаев (показатель 4,36), а в 2020 — всего пять (показатель 1,79)
В 2022 году туберкулёзом заболели три ребёнка в Валуйском горокруге, один - в Губкинском, четыре - в Краснояружском и по два - в Старом Осколе и Белгороде.
Напомним, что в целом показатели заболеваемости туберкулёзом увеличились в Белгородской области.