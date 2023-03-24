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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Туберкулёзом в Белгородской области за год заболели 12 детей

24 марта 2023, 12:02
Фото: Bel.ru
Ведущий специалист отдела эпидемиологии регионального Роспотребнадзора Максим Владыко рассказал, что показатель заболеваемости туберкулёзом среди детей увеличился в Белгородской области за последние два года почти в четыре раза.

Как рассказал Максим Владыко, особое внимание специалисты Роспотребнадзора уделяют отслеживанию показателей заражаемости активным туберкулёзом у детей в возрасте до 17 лет. К сожалению, в последнее время в регионе наблюдается рост заболеваемости среди этой категории населения.

Так, если сравнивать прошлый год с 2020-м, то увеличение показателей идёт почти в четыре раза. Для понимания: в 2022 году зафиксировали 12 случаев (показатель 4,36), а в 2020 — всего пять (показатель 1,79)

В 2022 году туберкулёзом заболели три ребёнка в Валуйском горокруге, один - в Губкинском, четыре - в Краснояружском и по два - в Старом Осколе и Белгороде.

Напомним, что в целом показатели заболеваемости туберкулёзом увеличились в Белгородской области.

Показатели заболеваемости туберкулёзом увеличились в Белгородской области
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#Артем Черненко#Болезнь#Туберкулёз#Медицина#Белгородская область
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