Третий обстрел за день: ВСУ атаковали ещё один населённый пункт Белгородской области

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Село Тишанка в Волоконовском районе атаковали ВСУ. Это как минимум третий обстрел за сегодняшний день.
Местным жителям пришла рассылка от РСЧС. Людей просят незамедлительно отправиться в укрытия. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
24 марта с утра обстреляли Шебекинский городской округ. Под огонь попали хутор Панков и посёлок Ленинский. Ранее указанные населённые пункты неоднократно были под обстрелом со стороны Украины.