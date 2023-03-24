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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Третий обстрел за день: ВСУ атаковали ещё один населённый пункт Белгородской области

24 марта 2023, 09:27
Фото: Bel.ru

Тишанка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Под обстрел попало село Тишанка в Волоконовском районе. СМС-рассылка от РСЧС пришла местным жителям.
Сюжет
Обстрел

Село Тишанка в Волоконовском районе атаковали ВСУ. Это как минимум третий обстрел за сегодняшний день.

Местным жителям пришла рассылка от РСЧС. Людей просят незамедлительно отправиться в укрытия. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Фото: РСЧС

24 марта с утра обстреляли Шебекинский городской округ. Под огонь попали хутор Панков и посёлок Ленинский. Ранее указанные населённые пункты неоднократно были под обстрелом со стороны Украины.

Утро пятницы в Белгородской области началось с обстрела
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#Белгородская область#Волоконовский район#Тишанка#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Рассылка#РСЧС#Шебекинский горокруг#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО
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