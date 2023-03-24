Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией

До начала СВО страны Запада не особо интересовались правами преступников. Например, в 2016 году Красноярский краевой суд за убийство, вымогательство и кражу приговорил Михаила Голикова к 20 годам лишения свободы. Но в 2021 году наказание заменили на принудительные работы. Тогда Голиков сбежал в Германию. В том же году Окружной суд Дюссельдорфа принял решение об экстрадиции мужчины, но уже в марте 2022 года МИД Германии признал выдачу невозможной.