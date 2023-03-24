Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Власти Таиланда одобрили соглашение об экстрадиции с Россией. Издание отмечает, что только за январь текущего года в королевство приехало более 200 тысяч россиян. По сравнению с январём 2021 года это в 8,5 раза больше. Тогда Таиланд посетили 23 760 россиян. Даже за 10 месяцев прошлого года в этой стране побывали всего 147 тыс. наших соотечественников.
Следует отметить, что повышенному спросу среди россиян на поездки в Таиланд способствовало открытие прямого авиасообщения с Бангкоком и Пхукетом из Москвы, Новосибирска, Владивостока. Однако поводы для поездки у всех разные. Не исключено, что некоторые россияне ехали туда, скрываясь от правоохранителей. Поэтому новости о соглашении по выдаче преступников не всех радуют.
Страна, в которой человек обвинён в каком-либо преступлении, направляет запрос на экстрадицию в государство, где скрывается обвиняемый. После этого правоохранительные органы принимающей стороны арестовывают человека. Затем в этой же стране проходит суд, который решает, выдавать подозреваемого или нет. Поэтому экстрадиция не является обязанностью страны.
В марте 2022 года Великобритания приостановила экстрадицию в Россию из-за обострения отношений с Западом. Официальной причиной отказа стало якобы несоблюдение прав обвиняемых.
До начала СВО страны Запада не особо интересовались правами преступников. Например, в 2016 году Красноярский краевой суд за убийство, вымогательство и кражу приговорил Михаила Голикова к 20 годам лишения свободы. Но в 2021 году наказание заменили на принудительные работы. Тогда Голиков сбежал в Германию. В том же году Окружной суд Дюссельдорфа принял решение об экстрадиции мужчины, но уже в марте 2022 года МИД Германии признал выдачу невозможной.
Всего до конца 2022 года прокуратура РФ получила 56 отказов в экстрадиции от властей Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Польши, Чехии и других стран. Но по итогам года 166 запросов были удовлетворены. Интересно, что это даже больше, чем в 2021 году. Тогда нашей стране выдали 153 преступника.
Были выданы житель Новосибирска из Чехии, обвиняемый в сбыте наркотиков, гражданин Азербайджана из Румынии, обвиняемый в изнасиловании. Отсутствие соглашения об экстрадиции не означает, что страна не выдаст преступника.
Однако бежавшим от службы в армии следует опасаться больше депортации. Так, в США возобновили депортацию в Россию. Россиянина, попросившего убежища в США из-за проводимой мобилизации, выдворили из страны.
Работает депортация и из России. Например, в Белгородской области были задержаны трое граждан Вьетнама, которые пытались незаконно пересечь границу. Их отправили в колонию. После выхода на свободу их ожидала депортация.