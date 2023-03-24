Стало известно о новой льготной услуге для белгородцев — участников СВО и их семей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Перечень категорий граждан, которым доступна льготная стерилизация непродуктивных животных, расширен. В список вошли участники СВО и члены их семей.
Операцию проводят в учреждениях государственной ветслужбы по месту жительства. Для этого с собой должны быть ветеринарный паспорт животного с отметками о прививках, сделанных не позднее одного года.
Узнать о льготной стерилизации животных можно по телефону горячей линии +7 (4722) 26-29-44 или 8-920-555-77-02 (круглосуточно).
Льготная стерилизация животных в Белгородской области действует с июля 2021 года. Услуга включает в себя только оплату медикаментов и расходных материалов для операции. Помимо этого, распространяется она на не более чем двух животных, принадлежащих одному владельцу.
Право на получение услуги льготной стерилизации животных имеют в том числе пенсионеры, малоимущие граждане, инвалиды I и II группы.
В мае прошлого года стало известно, что Минприроды разрабатывает законопроект, согласно которому владельцам животных будут доплачивать за стерилизацию и вакцинацию.