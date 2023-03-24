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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Стало известно о новой льготной услуге для белгородцев — участников СВО и их семей

24 марта 2023, 07:07
Фото: управление ветеринарии Белгородской области

Участники СВО из Белгородской области смогут льготно простерилизовать питомцев

Участники специальной военной операции и члены их семей смогут льготно простерилизовать своих кошек и собак. Однако для этого у животного должен быть ветпаспорт, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Перечень категорий граждан, которым доступна льготная стерилизация непродуктивных животных, расширен. В список вошли участники СВО и члены их семей.

Операцию проводят в учреждениях государственной ветслужбы по месту жительства. Для этого с собой должны быть ветеринарный паспорт животного с отметками о прививках, сделанных не позднее одного года.

Узнать о льготной стерилизации животных можно по телефону горячей линии +7 (4722) 26-29-44 или 8-920-555-77-02 (круглосуточно).

Льготная стерилизация животных в Белгородской области действует с июля 2021 года. Услуга включает в себя только оплату медикаментов и расходных материалов для операции. Помимо этого, распространяется она на не более чем двух животных, принадлежащих одному владельцу. 

Право на получение услуги льготной стерилизации животных имеют в том числе пенсионеры, малоимущие граждане, инвалиды I и II группы. 

В мае прошлого года стало известно, что Минприроды разрабатывает законопроект, согласно которому владельцам животных будут доплачивать за стерилизацию и вакцинацию.

С 2023 года белгородцам будут доплачивать за стерилизацию животных
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#Ольга Аксёнова#Стерилизация#Стерилизация животных#Льгота#Участники СВО#Семьи#Общество#Белгородская область
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