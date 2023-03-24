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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Стали известны подробности суда между строительной компанией и мэрией Белгорода

24 марта 2023, 14:47
Фото: 1MI

В ДСК рассказали, почему подали в суд на мэрию Белгорода

ДСК планирует продлить срок действия аренды участка в целях жилищного строительства.

В начале марта АО «Домостроительная компания» подала исковое заявление к администрации Белгорода в Арбитражный суд области. ДСК требует внести изменения в договор аренды земельного участка. Договор был заключен в декабре 2005 года между муниципальным образованием и строительной компанией. ДСК планирует продлить договор аренды до 2027 года. В настоящей редакции договора указана дата до 31 декабря 2010 года.

Мы направили официальный запрос в мэрию Белгорода, а также в ДСК.

В строительной компании в ответе сообщили, что причиной судебного иска к администрации стала реализация права компании, выступающей в качестве арендатора муниципального земельного участка, на продление срока действия договора аренды в соответствие со статьёй ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Речь идёт о земельном участке площадью 1425 кв.м в XI ЮМР Белгорода, позиция №11. Застройщик планирует его комплексное освоение в целях жилищного строительства. Этот земельный участок является объектом муниципальной собственности, сообщили в мэрии.

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#Алина Харина#Дск#Мэрия#Суды#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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