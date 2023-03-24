Стали известны подробности суда между строительной компанией и мэрией Белгорода

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В начале марта АО «Домостроительная компания» подала исковое заявление к администрации Белгорода в Арбитражный суд области. ДСК требует внести изменения в договор аренды земельного участка. Договор был заключен в декабре 2005 года между муниципальным образованием и строительной компанией. ДСК планирует продлить договор аренды до 2027 года. В настоящей редакции договора указана дата до 31 декабря 2010 года.
Мы направили официальный запрос в мэрию Белгорода, а также в ДСК.
В строительной компании в ответе сообщили, что причиной судебного иска к администрации стала реализация права компании, выступающей в качестве арендатора муниципального земельного участка, на продление срока действия договора аренды в соответствие со статьёй ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Речь идёт о земельном участке площадью 1425 кв.м в XI ЮМР Белгорода, позиция №11. Застройщик планирует его комплексное освоение в целях жилищного строительства. Этот земельный участок является объектом муниципальной собственности, сообщили в мэрии.