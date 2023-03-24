Российские экологи призывают власть и бизнес поучаствовать в акции “Помочь планете”

“Наше общество, российские экологические организации, да и Россия в целом, никогда не оставались в стороне от мировых экологических и климатических проблем: в этой сфере у нас общие интересы, и мы всегда открыты для тех, кто готов следовать вместе с нами. Участие России в международной акции также подчеркивает приверженность руководства страны экологической тематике в целом, - говорится в документе. - Организация акции по экономии электричества носит и символический характер: мы показываем, что всегда готовы помогать планете, умеем бережно относиться к ее ресурсам и природе в целом: практикуем раздельный сбор мусора, бережем водные ресурсы, стараемся отказаться от передвижения на автомобилях, отказываемся от токсичной бытовой химии, высаживаем деревья, заботимся о переработке пластика. Все это и многое-многое другое - про наше ответственное отношение к экологии, которая остается для нас национальным приоритетом”.