Российские экологи призывают власть и бизнес поучаствовать в акции “Помочь планете”

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Как стало известно, под официальным заявлением к властям свои подписи поставили руководитель Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина, исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН, первый зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы Вячеслав Фетисов, сопредседатель, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров, председатель правления, исполнительный директор ООО «Зеленый патруль», председатель партии «Зелёные», глава проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, пишет gazeta.ru.
“Наше общество, российские экологические организации, да и Россия в целом, никогда не оставались в стороне от мировых экологических и климатических проблем: в этой сфере у нас общие интересы, и мы всегда открыты для тех, кто готов следовать вместе с нами. Участие России в международной акции также подчеркивает приверженность руководства страны экологической тематике в целом, - говорится в документе. - Организация акции по экономии электричества носит и символический характер: мы показываем, что всегда готовы помогать планете, умеем бережно относиться к ее ресурсам и природе в целом: практикуем раздельный сбор мусора, бережем водные ресурсы, стараемся отказаться от передвижения на автомобилях, отказываемся от токсичной бытовой химии, высаживаем деревья, заботимся о переработке пластика. Все это и многое-многое другое - про наше ответственное отношение к экологии, которая остается для нас национальным приоритетом”.
Экологи призывают жителей, государственные и частные организации, федеральные и региональные органы власти принять участие в альтернативной акции и выключить подсветку, снизить потребление электроэнергии 25 марта в 20 часов 30 минут на один час.
Организаторы отмечают, что выключение подсветки всемирно известных объектов, таких как Московский Кремль, Дом Правительства, сталинские высотки, а также других объектов государственной власти подчеркнет значимость инициативы для отечественной и международной аудитории, а также укажет на то, что Россия не изолирована от международного общества.