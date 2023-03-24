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Распродажу с торгов троллейбусной инфраструктуры Белгорода приостановили на месяц

24 марта 2023, 09:17
Фото: 1MI
С молотка пока не успели уйти депо, подстанция на Гражданском проспекте, товарно-материальные ценности и несколько единиц транспорта, пишет «Ъ-Черноземье» со ссылкой на конкурсного управляющего Владислава Сегедина.

Кредиторы на месяц приостановили распродажу с торгов троллейбусной инфраструктуры Белгорода. Непроданными пока остались депо, подстанция на Гражданском проспекте, товарно-материальные ценности и несколько единиц транспорта.

Собрание кредиторов обанкротившегося МУП «Городской пассажирский транспорт» приостановило торги до 23 апреля. Начальная цена депо составляет 207,4 млн рублей. Это самый дорогой лот. Подстанцию продают за 6,6 млн рублей. Мебель, инструменты, мелкое оборудование и прочее оценили в 5,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что троллейбусный парк ушёл с молотка за 7,7 млн рублей — в 19 раз меньше начальной цены. Она составляла 145,1 млн рублей. Всего успели продать 65 троллейбусов.

Ещё в начале года троллейбусы и депо в Белгороде выставили на торги за 449,5 млн рублей. Активы обанкротившегося МУП разбили на 14 лотов. Завершиться аукцион может в июле.

Троллейбусы в Белгороде продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Троллейбусы#Аукцион#Кредиторы#Распродажа#Депо#Экономика
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