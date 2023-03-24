Работу администраций белгородского приграничья обсудят с полпредом президента в ЦФО

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Воронеже проходит встреча рабочей группы по развитию местного самоуправления. В ней участвует мэр Белгорода Валентин Демидов. Регион от приграничных муниципалитетов также представляет глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.
В ходе заседания обсудят вопросы поддержки семей военнослужащих и организации работы администраций приграничных территорий. Заседание проводит полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев.
Помимо этого, на стратегических сессиях обсудят совершенствование городской среды, бюджетной политики и развитие гражданского общества.
Напомним, полпред президента в ЦФО посетил Белгород в июне прошлого года. Тогда он побывал в пункте временного размещения беженцев и на заводе по производству вентиляционного оборудования.