Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Работу администраций белгородского приграничья обсудят с полпредом президента в ЦФО

24 марта 2023, 10:07
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Заседание проходит в Воронеже. Администрацию Белгорода на мероприятии представляет мэр Валентин Демидов. На встрече обсудят в том числе совершенствование городской среды, бюджетную политику, а также поддержку семей военнослужащих, рассказал градоначальник.

В Воронеже проходит встреча рабочей группы по развитию местного самоуправления. В ней участвует мэр Белгорода Валентин Демидов. Регион от приграничных муниципалитетов также представляет глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

В ходе заседания обсудят вопросы поддержки семей военнослужащих и организации работы администраций приграничных территорий. Заседание проводит полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев.

Помимо этого, на стратегических сессиях обсудят совершенствование городской среды, бюджетной политики и развитие гражданского общества.

Напомним, полпред президента в ЦФО посетил Белгород в июне прошлого года. Тогда он побывал в пункте временного размещения беженцев и на заводе по производству вентиляционного оборудования.

Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Полпред президента в ЦФО посетил Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
Полпред президента в ЦФО назвал проблему Белгородской областиВячеслав Гладков провёл рабочую встречу с полпредом президента России в ЦФОПолпред президента Игорь Щёголев похвалил питание в школах Белгородской области
#Ольга Аксёнова#Полпред президента в цфо#Заседание#Приграничье#Администрации#Бюджетная политика#Гражданское общество#Семьи военнослужащих#Общество#Белгород#Воронеж#Валентин Демидов#Игорь Щёголев#Владимир Жданов
Подпишитесь
Беспилотники атаковали три района Белгородской области
Сегодня, 06:48
Я — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?
Сегодня, 07:19
Новый генплан Белгорода разработают со скидкой в 10 млн от начальной цены контракта
Сегодня, 07:39
От обстрелов - к землетрясениям: откровения белгородки, переехавшей в Стамбул
Сегодня, 06:52
Ущерб от экономических преступлений в Белгородской области превысил 591 млн рублей
Сегодня, 08:42
Распродажу с торгов троллейбусной инфраструктуры Белгорода приостановили на месяц
Сегодня, 09:17