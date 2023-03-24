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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Пьяный белгородец обиделся на брата и ударил его несколько раз ножом

24 марта 2023, 15:13
Фото: 1MI
Двое братьев выпивали на летней кухне в Чернянском районе. В ходе застолья один брат напал с ножом на другого. Потерпевшему причинён тяжкий вред, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Происшествие случилось 25 октября 2022 года в Чернянском районе. На летней кухне выпивали два брата. Застолье переросло в ссору: один из мужчин ударил родственника кулаком по лицу. В ответ 38-летний подозреваемый кухонным ножом несколько раз ударил брата в грудь и по голове.

Потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Суд признал обвиняемого виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Белгородцу предстоит провести три года в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Более печальными последствиями закончилась ссора других братьев. Белгородец, находясь на заднем сиденье машины, забил родственника до смерти.

Присяжные признали белгородца виновным в избиении брата до смерти
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#Ольга Аксёнова#Нож#Застолье#Пьяный#Происшествия#Белгородская область#Чернянский район
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