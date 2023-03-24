Пьяный белгородец обиделся на брата и ударил его несколько раз ножом

Происшествие случилось 25 октября 2022 года в Чернянском районе. На летней кухне выпивали два брата. Застолье переросло в ссору: один из мужчин ударил родственника кулаком по лицу. В ответ 38-летний подозреваемый кухонным ножом несколько раз ударил брата в грудь и по голове.