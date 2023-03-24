Пьяный белгородец обиделся на брата и ударил его несколько раз ножом

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Происшествие случилось 25 октября 2022 года в Чернянском районе. На летней кухне выпивали два брата. Застолье переросло в ссору: один из мужчин ударил родственника кулаком по лицу. В ответ 38-летний подозреваемый кухонным ножом несколько раз ударил брата в грудь и по голове.
Потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Суд признал обвиняемого виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Белгородцу предстоит провести три года в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
Более печальными последствиями закончилась ссора других братьев. Белгородец, находясь на заднем сиденье машины, забил родственника до смерти.