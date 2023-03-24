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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Правовые пробелы затормозили белгородский проект по доставке лекарств по рецепту

24 марта 2023, 12:08
Фото: 1MI
Проект стартовал с начала марта. Однако пока что он не дал никаких практических результатов, рассказали «РБК-Черноземье» два источника, близких к фармацевтическому бизнесу.

Белгородский проект по доставке рецептурных препаратов, официально стартовавший 1 марта, пока не дал практических результатов. Аналогично — в Москве и Подмосковье. Причиной считают пробелы в правовой базе.

Реализация проекта по онлайн-продаже рецептурных медикаментов затормозилась, поскольку пока не выпущены все необходимые нормативно-правовые акты. Несмотря на это собеседники издания считают, что к лету проект будет полноценно запущен.

Авторы инициативы надеются, что пилотный проект улучшит сервис для пациентов и поможет усилить государственный контроль за обращением лекарств.

Нововведение в Белгородской области, как предполагается, будет действовать до 1 марта 2026 года. Затем онлайн-продажу препаратов хотят внедрить по всей стране.

Белгородцы смогут купить рецептурные лекарства онлайн с доставкой
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Лекарства#Фармацевтика#Аптеки#Доставка#Доставка лекарств#Рецептурные лекарства#Онлайн-доставка#Медицина
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