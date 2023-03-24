Правовые пробелы затормозили белгородский проект по доставке лекарств по рецепту

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Белгородский проект по доставке рецептурных препаратов, официально стартовавший 1 марта, пока не дал практических результатов. Аналогично — в Москве и Подмосковье. Причиной считают пробелы в правовой базе.
Реализация проекта по онлайн-продаже рецептурных медикаментов затормозилась, поскольку пока не выпущены все необходимые нормативно-правовые акты. Несмотря на это собеседники издания считают, что к лету проект будет полноценно запущен.
Авторы инициативы надеются, что пилотный проект улучшит сервис для пациентов и поможет усилить государственный контроль за обращением лекарств.
Нововведение в Белгородской области, как предполагается, будет действовать до 1 марта 2026 года. Затем онлайн-продажу препаратов хотят внедрить по всей стране.