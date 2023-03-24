Полиция объявила в розыск подозреваемого в краже белгородца

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, второй отдел полиции Белгорода разыскивает Колобова Сергея Алексеевича. Мужчину, родившегося 1 февраля 1997 года, подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).
В правоохранительных органах отметили, что разыскиваемому белгородцу на вид 20-25 лет, он худощавого телосложения с тёмно-русыми короткими волосами. Его рост составляет примерно 180 см.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8(4722) 31-01-28 или 8-999-421-02-79.