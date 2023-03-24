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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Показатели заболеваемости туберкулёзом увеличились в Белгородской области

24 марта 2023, 11:42
Фото: Bel.ru
Незначительный рост заболеваемости туберкулёзом зафиксировали за последние несколько лет в Белгородской области, сообщил ведущий специалист отдела эпидемиологии регионального Роспотребнадзора Максим Владыко.

По словам Максима Владыко, в Белгородской области за последние два года наблюдается незначительный эпидемиологический рост заболеваемости туберкулезом. Так, в 2022 году зарегистрировали 232 случая, в то время как в 2021 году — 175 случаев. Иными словами, показатели заболеваемости увеличились в 1,3 раза

Если говорить о заражении бациллярными формами туберкулёза, то здесь также наблюдается рост: 127 случаев  зафиксировали в 2021 году и уже 161 случай в 2022 году.

Касательно заболеваемости туберкулёзом среди местного населения: у нас этот показатель увеличился на 12%. 
Максим Владыко

Тем не менее, Владыко отметил, что показатель заболеваемости туберкулёзом в Белгородской области остаётся на низком уровне — почти в два раза ниже, чем по стране в целом. В то же время ситуация с болезнью остаётся в регионе и по России в целом неблагополучной

Как отметили специалисты, хороший способ обезопасить себя от заболевания — проходить регулярный осмотр. 

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#Артем Черненко#Туберкулёз#Болезнь#Показатели#Роспотребнадзор#Медицина#Белгородская область
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