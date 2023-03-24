Показатели заболеваемости туберкулёзом увеличились в Белгородской области

Тем не менее, Владыко отметил, что показатель заболеваемости туберкулёзом в Белгородской области остаётся на низком уровне — почти в два раза ниже, чем по стране в целом. В то же время ситуация с болезнью остаётся в регионе и по России в целом неблагополучной.