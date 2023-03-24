Показатели заболеваемости туберкулёзом увеличились в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По словам Максима Владыко, в Белгородской области за последние два года наблюдается незначительный эпидемиологический рост заболеваемости туберкулезом. Так, в 2022 году зарегистрировали 232 случая, в то время как в 2021 году — 175 случаев. Иными словами, показатели заболеваемости увеличились в 1,3 раза.
Если говорить о заражении бациллярными формами туберкулёза, то здесь также наблюдается рост: 127 случаев зафиксировали в 2021 году и уже 161 случай — в 2022 году.
Касательно заболеваемости туберкулёзом среди местного населения: у нас этот показатель увеличился на 12%.
Максим Владыко
Тем не менее, Владыко отметил, что показатель заболеваемости туберкулёзом в Белгородской области остаётся на низком уровне — почти в два раза ниже, чем по стране в целом. В то же время ситуация с болезнью остаётся в регионе и по России в целом неблагополучной.
Как отметили специалисты, хороший способ обезопасить себя от заболевания — проходить регулярный осмотр.