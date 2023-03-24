От обстрелов - к землетрясениям: откровения белгородки, переехавшей в Стамбул

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Published Сегодня, 06:52
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27 октября белгородка переехала в пригород Стамбула, а уже через месяц случилось её первое землетрясение. Ночью 23 ноября она проснулась от мощных толчков — трясся весь дом. В тот день на западе Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0, известно о 35 пострадавших в стране. Эпицентр был в городе Дюздже на глубине 6 км, но дошли толчки и до провинции Стамбула.
— Я проснулась от того, что трясётся весь дом, люстра, шкафы. Было шестибальное землетрясение. Мне стало очень страшно тогда.
А 6 февраля на юго-востоке Турции, на границе с Сирией, зафиксировали новое землетрясение — самое крупное и разрушительное в стране с 1939 года. Магнитуда подземных толчков составила 7,7. Жертвами природного катаклизма в Турции стали свыше 45 тыс. человек, ещё больше 8 тыс. погибли в Сирии. Многие люди пострадали и остались без жилья.
Алина считает, что, несмотря на силу землетрясения 6 февраля, Турция могла бы обойтись меньшим количеством жертв и разрушений. Для этого нужно строить дома, исходя из знания о сейсмической активности территории.
— Сейчас до нас как-то не доходят землетрясения, но кто знает. Тут строятся дома не лучше, чем в центральной части России, хотя там не сейсмически активная зона, в отличие от Турции. А тут дома складываются, как карточные домики. Всё это стоит на скалах, горах. Сейчас, когда смотришь на это со стороны, думаешь: если будет землетрясение, интересно, посыплется ли мой дом? Тревожно.
Алина дольше полугода жила в Белгороде во время СВО, когда ночью можно было проснуться от бахов — например, работы ПВО. Это тревожит. Но, как выяснилось, природные катаклизмы ещё страшнее. От них в укрытие не убежишь.
— Когда в Белгороде были обстрелы, всё равно до нас не долетало. Я знала, что живу в центре, есть ПВО, хотя иногда что-то и падало. Здесь же защиты будто нет ни от кого. Потом будет некому предъявить (смеётся). Поэтому, наверное, землетрясение страшнее. Обстрелы слышно, можно убежать в подвал. А во время землетрясения ты просто просыпаешься — и уже в завалах.
"Повезло" 6 февраля не только Алине, но и другой белгородке Марии, которая переехала в город в 300 км от февральского эпицентра. Жителям Белгородской области не стоит бояться землетрясений. Евразийская плита, на которой находится наша область, считается безопасной с точки зрения сейсмической активности. Максимум, что дойдёт до местных жителей, — почти неощутимое «эхо» далёкого землетрясения.
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