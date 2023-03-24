От обстрелов - к землетрясениям: откровения белгородки, переехавшей в Стамбул

— Когда в Белгороде были обстрелы, всё равно до нас не долетало. Я знала, что живу в центре, есть ПВО, хотя иногда что-то и падало. Здесь же защиты будто нет ни от кого. Потом будет некому предъявить (смеётся). Поэтому, наверное, землетрясение страшнее. Обстрелы слышно, можно убежать в подвал. А во время землетрясения ты просто просыпаешься — и уже в завалах.