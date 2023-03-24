От азов до мастерства

«Более десяти лет Лебединский ГОК принимает на оплачиваемую практику ребят, которые осваивают профессии в высших и средних специальных учебных заведениях Губкина и Старого Оскола. Мы помогаем студентам закрепить теоретические знания и получить практические навыки работы. Только в условиях реального производства можно понять, какие требования на предприятии предъявляют к персоналу, в каких условиях работают люди. Зарплата в данном случае дисциплинирует: практиканты знают, что должны прийти на работу и выполнить задачу, которую поставило руководство.