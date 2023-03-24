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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

От азов до мастерства

24 марта 2023, 14:32
Фото: Александра Белашова
За что студенты ценят практику на Лебединском ГОКе.

Лебединский ГОК открыт для студентов. Они проходят здесь первую производственную практику: знакомятся с комбинатом, оттачивают профессиональные навыки. И, что немаловажно, получают за это зарплату.

Есть контакт

Электромонтёры и слесари-ремонтники, машинисты насосных установок или конвейеров, лаборанты химического анализа и электрогазосварщики — вот далеко не полный список профессий, которые практиканты осваивают в условиях реального производства.

В этом году для троих ребят-сварщиков из Губкинского горно-политехнического колледжа (ГГПК) наставником стал мастер по ремонту технологического транспорта центра ТОиР АТУ Игорь Толстов.

— Мастером работаю чуть больше года, поэтому не так давно налаживал контакт с коллективом, искал подход к людям, — рассказывает Игорь. — Этот опыт пригодился и в общении со студентами: я ведь впервые учу ребят тонкостям профессии. Всё получилось — контакт есть.

Толстов знакомит ребят с принципами охраны труда и промышленной безопасности, напоминает о значении средств индивидуальной защиты и соблюдении кардинальных требований, объясняет, как правильно перемещаться по территории. И, конечно, обучает профессиональным тонкостям: вертикальным, горизонтальным и потолочным сварочным швам, показывает, как применять газопламенный резак для резки металла разной толщины.

— Стараюсь довести ребят от азов до мастерства в сварочном деле, — признался наставник. — Студенты окончат колледж и выйдут на работу с теми навыками, которые дам я. Это большая ответственность.

Вклад в будущее

Практика у начинающих сварщиков длится пять месяцев. За это время студенты наберутся опыта и освоят все виды сварочных работ, а также научатся наплавлять футеровочные пластины на кузова БелАЗов, «лечить» рамы и колёсные диски большегрузов.

19-летний третьекурсник ГГПК Сергей Лапшин гигантскую технику впервые увидел на Лебединском ГОКе. А теперь уже может похвалиться друзьям, что помогает продлить «жизнь» 220-тонным большегрузам. И самое приятное — получает существенные для студента выплаты.

— Заработал первые в жизни деньги… и уже потратил, — смеётся Сергей. — Купил сварочный аппарат — вкладываю средства в будущее.

После практики лучшие студенты смогут трудоустроиться на комбинат на постоянной основе. Удобный график и гибкий учебный план позволяют совмещать работу и образование.

125 студентов из Губкинского горно-политехнического, Старооскольского индустриально-технологического и Оскольского политехнического колледжей проходят оплачиваемую практику на Лебединском ГОКе. Летом к практике приступят студенты вузов.

Юрий Кошелев, начальник службы подбора персонала дирекции по персоналу:

«Более десяти лет Лебединский ГОК принимает на оплачиваемую практику ребят, которые осваивают профессии в высших и средних специальных учебных заведениях Губкина и Старого Оскола. Мы помогаем студентам закрепить теоретические знания и получить практические навыки работы. Только в условиях реального производства можно понять, какие требования на предприятии предъявляют к персоналу, в каких условиях работают люди. Зарплата в данном случае дисциплинирует: практиканты знают, что должны прийти на работу и выполнить задачу, которую поставило руководство.

Наталья Хаустова

#Лебединский ГОК#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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