Общественные пространства благоустроят в пяти районах Белгородской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о старте строительного сезона в Белгородской области. В связи с этим в пяти муниципальных образованиях приступили к реализации проектов в рамках формирования комфортной городской среды.
Пока работы ведутся в Белгороде, Чернянке, Алексеевке, Новом Осколе и в Ракитном. За проекты голосовали сами белгородцы. Приёмку проведут в рамках общественных слушаний.
В Чернянке благоустроят сквер у памятника «Скорбящая мать». В Новом Осколе работы запланированы в Центральном парке. Строители сделают сухие фонтаны, различные качели и другие активности.
«Надеюсь, что все проекты в этом году реализуем. И, конечно, будем проводить приёмку только в рамках общественных слушаний. Будем собирать людей, которые голосовали, и вместе принимать у строителей качество работ», — заключил глава региона.