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Общественные пространства благоустроят в пяти районах Белгородской области

24 марта 2023, 08:57
Фото: 1MI
В пяти муниципальных образованиях приступили к реализации проектов в рамках формирования комфортной городской среды. Приёмку проведут в рамках общественных слушаний.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о старте строительного сезона в Белгородской области. В связи с этим в пяти муниципальных образованиях приступили к реализации проектов в рамках формирования комфортной городской среды.

Пока работы ведутся в Белгороде, Чернянке, Алексеевке, Новом Осколе и в Ракитном. За проекты голосовали сами белгородцы. Приёмку проведут в рамках общественных слушаний.

В Чернянке благоустроят сквер у памятника «Скорбящая мать». В Новом Осколе работы запланированы в Центральном парке. Строители сделают сухие фонтаны, различные качели и другие активности.

«Надеюсь, что все проекты в этом году реализуем. И, конечно, будем проводить приёмку только в рамках общественных слушаний. Будем собирать людей, которые голосовали, и вместе принимать у строителей качество работ», — заключил глава региона.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Благоустройство#Город#Парк#Активности#Строительный сезон#Проекты
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