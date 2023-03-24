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Новый генплан Белгорода разработают со скидкой в 10 млн от начальной цены контракта

24 марта 2023, 07:39
Фото: 1MI
Начальная цена контракта составляла 14 млн рублей, по итогам торгов он был заключен за 4,1 млн рублей. Заказчик работ — комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгорода.

Мэрия Белгорода заключила контракт с Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО». Согласно документам, подрядчик должен подготовить проект генплана — проект единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Белгорода.

Начальная цена контракта составляла 14 млн рублей. По итогам торгов контракт был заключён за 4 млн 100 тыс. рублей. В эту сумму входит стоимость работ, гарантийные обязательства, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Источник финансирования — городской бюджет. Контракт действует до 31 декабря 2024 года.

Проект будет разрабатываться в два этапа — с даты заключения контракта по 1 ноября 2023 года, с 1 января 2024 по 30 апреля 2024 года.

Цель работ — утвердить единый документ на срок до 2045 года. Институту предстоит определить назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения развития территории горокруга, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Также подрядчик должен обосновать необходимость резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения, определить правовой режим земельных участков.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО НПИ «ЭНКО» зарегистрировано в 2002 году в Санкт-Петербурге. Основная деятельность предприятия — деятельность в области архитектуры. Генеральным директором является Наталия Николаевская.

В 2023 году институт заключил ещё один госконтракт на сумму 3 млн 600 тыс. рублей. Компания будет разрабатывать проект внесения изменений в схему территориального планирования Хабаровского края.

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