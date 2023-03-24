Новый генплан Белгорода разработают со скидкой в 10 млн от начальной цены контракта

Цель работ — утвердить единый документ на срок до 2045 года. Институту предстоит определить назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения развития территории горокруга, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Также подрядчик должен обосновать необходимость резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения, определить правовой режим земельных участков.