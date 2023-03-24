На предпринимателя в Белгороде подали в суд из-за рисунков на коробке с игрушкой

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Индивидуальный предприниматель в Белгороде продал игрушку-трансформера в виде объёмной пластиковой фигуры героя анимационного сериала «Супер Крылья». Игрушка была в упаковке, на которой нарисованы другие герои мультфильма — всего 15 изображений.
В суд обратился истец, которому принадлежат исключительные авторские права на изображения в виде самолётов и роботов. Доказательством того, что ИП продал спорную игрушку, послужили чек и видеозапись с моментом покупки.
Суд вынес решение взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав по каждому из 15 изображений. Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее компания «Планета», производящая игрушки и игры, подала в суд на магазин игрушек «Бегемотик Белгород» из-за нарушения авторских прав.