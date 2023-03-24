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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

На предпринимателя в Белгороде подали в суд из-за рисунков на коробке с игрушкой

24 марта 2023, 15:01
Фото: 1MI
Индивидуальный предприниматель продал игрушку-трансформера из мультфильма «Супер Крылья» в упаковке с изображениями других героев. В итоге с него потребовали компенсацию за нарушение исключительных прав, сообщает Свердловский районный суд.

Индивидуальный предприниматель в Белгороде продал игрушку-трансформера в виде объёмной пластиковой фигуры героя анимационного сериала «Супер Крылья». Игрушка была в упаковке, на которой нарисованы другие герои мультфильма — всего 15 изображений.

В суд обратился истец, которому принадлежат исключительные авторские права на изображения в виде самолётов и роботов. Доказательством того, что ИП продал спорную игрушку, послужили чек и видеозапись с моментом покупки.

Суд вынес решение взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав по каждому из 15 изображений. Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее компания «Планета», производящая игрушки и игры, подала в суд на магазин игрушек «Бегемотик Белгород» из-за нарушения авторских прав.

На магазин игрушек «Бегемотик Белгород» подали в суд из-за нарушения авторских прав
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#Ольга Аксёнова#Самолёты#Роботы#Изображения#Игрушка#Авторские права#Мультфильм#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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