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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Мобилизованного, доставленного в больницу Белгорода из ДНР, успешно прооперировали

24 марта 2023, 05:23
Фото: 1MI
Также медпомощь оказали ещё троим белгородским военнослужащим, отметил губернатор.

20 марта стало известно, что военнослужащему, находящемуся на службе в Донецке, понадобилась срочная операция. Для этого его госпитализировали в медучреждение Белгорода. В настоящий момент с белгородцем всё хорошо: его успешно прооперировали, врачи продолжают следить за его здоровьем. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, глава региона рассказал, что медпомощь была оказана ещё троим белгородским военнослужащим. Их вылечили в больницах ЛНР.

Могу сообщить, что он был успешно прооперирован, сейчас он поправляется. Надеюсь, что всё будет в порядке со здоровьем, наши врачи очень стараются. За последнее время помогли ещё трём нашим бойцам получить необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Луганской Народной Республики.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородского мобилизованного доставили из Донецка в больницу для срочной операции
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#Александра Склярова#Медучреждение#Мобилизованный#Операция#Медицина#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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