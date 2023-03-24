Мобилизованного, доставленного в больницу Белгорода из ДНР, успешно прооперировали

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
20 марта стало известно, что военнослужащему, находящемуся на службе в Донецке, понадобилась срочная операция. Для этого его госпитализировали в медучреждение Белгорода. В настоящий момент с белгородцем всё хорошо: его успешно прооперировали, врачи продолжают следить за его здоровьем. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Кроме того, глава региона рассказал, что медпомощь была оказана ещё троим белгородским военнослужащим. Их вылечили в больницах ЛНР.
Могу сообщить, что он был успешно прооперирован, сейчас он поправляется. Надеюсь, что всё будет в порядке со здоровьем, наши врачи очень стараются. За последнее время помогли ещё трём нашим бойцам получить необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Луганской Народной Республики.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области