Мобилизованного, доставленного в больницу Белгорода из ДНР, успешно прооперировали

20 марта стало известно, что военнослужащему, находящемуся на службе в Донецке, понадобилась срочная операция. Для этого его госпитализировали в медучреждение Белгорода. В настоящий момент с белгородцем всё хорошо: его успешно прооперировали, врачи продолжают следить за его здоровьем. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.