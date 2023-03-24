Ки покинул должность технического директора «Макларена»

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт команды.
Команда из Уокинга упразднила должность технического директора, заменив ее на техническую группу из трех специалистов: Питера Продрому, Ника Холди и Давида Санчеза, который приступит к работе 1 января 2024 года после обязательного отпуска в связи с предыдущей работой в «Феррари».
Ранее в «Макларен» признали ошибочность концепции машины 2023 года и объявили, что готовят масштабные обновления. После двух первых этапов, «Макларен» замыкает командный зачет Кубка конструкторов, не набрав очков.