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Ки покинул должность технического директора «Макларена»

24 марта 2023, 19:43
Команда «Формулы-1» «Макларен» отправила в отставку технического директора коллектива Джеймса Ки и реорганизовала технический штаб.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт команды.

Команда из Уокинга упразднила должность технического директора, заменив ее на техническую группу из трех специалистов: Питера Продрому, Ника Холди и Давида Санчеза, который приступит к работе 1 января 2024 года после обязательного отпуска в связи с предыдущей работой в «Феррари».

Ранее в «Макларен» признали ошибочность концепции машины 2023 года и объявили, что готовят масштабные обновления. После двух первых этапов, «Макларен» замыкает командный зачет Кубка конструкторов, не набрав очков.



#Спорт
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