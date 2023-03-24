Ки покинул должность технического директора «Макларена»

Команда из Уокинга упразднила должность технического директора, заменив ее на техническую группу из трех специалистов: Питера Продрому, Ника Холди и Давида Санчеза, который приступит к работе 1 января 2024 года после обязательного отпуска в связи с предыдущей работой в «Феррари».