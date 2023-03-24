Из-за неправильной парковки белгородца из Журавлёвки в «Амаксе» случился конфликт

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Гелена с семьёй проживает в «Амаксе» почти год — в апреле 2022 года жителей Журавлёвки переселили в гостиницу. Её отцу 72 года, по словам женщины, он инвалид второй группы. С того момента, когда семью эвакуировали в «Амакс», автомобиль пенсионер оставлял на парковке гостиницы. Для допуска машины на территорию парковки гостиницы получил пропуск и без проблем, по словам женщины, проезжал.
17 марта отцу пришлось оставить свой автомобиль на 15 минут вне места постоянной парковки по личным, физиологическим причинам. При этом его автомобиль не создавал каких-либо помех. Он отдал мне ключи, я села в машину и ждала. Но когда он вернулся и хотел выехать, начальник охраны гостиницы известил о том, что его больше не пустят на стоянку, поскольку якобы им были нарушены правила парковки, с которыми его никто не знакомил. Он не по своей воле живёт в гостинице. Правил он не нарушал. Также начальник охраны сказал, что у него очередь на платные стояночные места, а нас никто не обязан с автомобилями размещать. Что договор только на размещение в гостинице.
Гелена
Женщина также отметила, что отец предложил оплатить штраф за неправильную стоянку, но ему отказали: «То ли он нарушил, то ли дело в том, что парковка платная. Там много людей заезжает без оплаты. У них даже в правилах отеля указано, что проживающие имеют право на бесплатную парковку. Да, мы не проживаем по своей воле, мы эвакуированные».
Сейчас отцу Гелены приходится искать парковочное место в другом месте.
Чтобы разобраться в ситуации, журналист Бел.Ру попыталась связаться с сотрудниками гостиницы. Однако получить комментарий по телефону так и не получилось. Выяснить позицию «Амакса» удалось уже на месте.
Как такового конфликта здесь не было — мы неоднократно повторяли, что машину в этом месте ставить нельзя. Также машины мужчины в реестре инвалидов нет. У его дочери тоже есть автомобиль, он тоже здесь стоит. Говорят, что их никто не ознакомил с правилами парковки. Но правила проживания в ПВР не распространяются на данный момент на отель. В отеле действуют свои правила, всё находится в свободном доступе на ресепшен. Заезжая сюда, вы обязаны ознакомиться с правилами. Свободные парковочные места были в тот момент ниже.
Сотрудник отеля
Позже с нами снова связалась Гелена. По словам женщины, в отеле её попросили предоставить справку подтверждения того, что она действительно проживает в Журавлёвке.
Попросили принести справку о том, что я действительно на законных основаниях здесь проживаю. У меня место регистрации не совпадает с местом проживания. Да у нас половина гостиницы таких. Попросили справку, я им ещё раз её предоставила. Первую они, видимо, потеряли, жду развития событий.
написала Гелена
Женщина также отметила, что прописана в Таврово, на участке стоит «недостроенный сарай». Помимо этого, Гелена подтвердила, что наклейки «Инвалид» на авто её отца действительно нет, однако у него есть удостоверение, при регистрации в гостиницу он предоставлял эти документы.
Напомним, что при посещении «Амакса» журналист Бел.Ру также выяснил, что на данный момент у гостей гостиницы числится 214 автомобилей — только тех, которые они заявили. Парковочных мест же только 93. За отелем находятся 11 парковочных мест для сотрудников отеля, плюс выделенные места для спецтранспорта.
«По закону мы обязаны выделять не менее 10% парковочного пространства, плюс не менее 1% для автомобилей инвалидов, внесённых в реестр лиц людей с ограниченными возможностями», — рассказал сотрудник отеля.
По мнению сотрудников отеля, конфликты из-за парковочных мест происходят из-за того, что людям лень ставить машины где-нибудь в стороне: тем более, что места вокруг «Амакса» достаточно.