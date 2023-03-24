Из-за неправильной парковки белгородца из Журавлёвки в «Амаксе» случился конфликт

Женщина также отметила, что отец предложил оплатить штраф за неправильную стоянку, но ему отказали: «То ли он нарушил, то ли дело в том, что парковка платная. Там много людей заезжает без оплаты. У них даже в правилах отеля указано, что проживающие имеют право на бесплатную парковку. Да, мы не проживаем по своей воле, мы эвакуированные».