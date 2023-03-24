Из шахты в Воркуте в директора центра по йоге: неожиданный путь белгородки

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Подробнее Бел.Ру рассказала руководитель студии йоги «Феникс» Лидия Дьяченко.
— Почему вы решили открыть свой бизнес? Это ведь намного труднее, чем работа по найму. В какой момент вы поняли, что пришло время для своего дела?
— До 2014 года я работала на шахте в городе Воркута. В Белгороде на протяжении длительного периода времени работала фитнес-тренером, но в какой-то момент осознала, что больше не вижу роста и развития в этой сфере. У меня больше не было энергии. Я сильно начала болеть. Тогда ещё не понимала, что со мной не так. Было ощущение опустошённости. При этом у меня была мечта — создать такое место, куда люди хотели бы возвращаться. Было страшно, потому что у меня даже не было мысли начать своё дело. К тому же, я не понимала, что такое бизнес.
— Расскажите про свой бизнес: когда он запустился, когда возникла идея, на чём строится бизнес-модель?
— Менять мировоззрение и своё мышление начала год-полтора, искав ответ на вопрос: «Кто я?». В этом мне помог мой наставник. В процессе консультаций обнаружилось, что у меня есть мечта. Почему бы её не реализовать? И если раньше я не видела себя в йоге, поскольку всегда вела только силовые тренировки, сейчас всё изменилось.
Мы создаём сообщество для обмена энергией и знаниями. Мы прорабатываем как физическое, так и духовное состояние, чтобы обрести внутреннюю гармонию. Помимо занятий добавляем духовные практики и мастер-классы.
Цель — помогать людям, менять мировоззрение через себя, чтобы быть счастливыми. Ведь мы всегда куда-то бежим, торопимся и забываем про себя. Но именно тогда, когда счастливы мы, находясь в гармонии с собой, тогда все счастливы и вокруг нас. Моя миссия — внести капельку добра в этот мир.
— С какими трудностями как предприниматель вы столкнулись при открытии центра?
— Сложно было всё. Даже с составлением расписания были некоторые сложности, выявить потребности. Самое главное, понимать, для чего ты это делаешь, какую пользу несёшь и что желаешь от этого получить. Вот есть люди на вид, как красивая обёртка, раскрываешь, а там пустота, многие живут не своей жизнью, отсюда разочарование, обиды, депресии и т. д. Я хочу, чтобы под красивой обёрткой каждого из нас оказалась красота внутренняя в сочетании с внешней. Это принятия себя и все, что ты делаешь, вне зависимости от внешних обстоятельств.
— Какие направления в настоящее время пользуются большей популярностью? Почему?
— Среди направлений, таких как аэройога, стрип-пластика, стретчинг, силовые тренировки, большей популярностью пользуется йога. Это связано с тем, что люди в настоящее время ищут гармонию со своим телом и мозгом, и меня это радует. Таких становится всё больше и больше. При этом путь работать с сознанием людей — тяжёлый и долгий. Не все это воспринимают. Кто-то называет йогу и мастер-классы — сектой. Но после тренировок люди начинают замечать окружающий мир, жить с собой и любить себя.
— Какие особенности на рынке фитнес услуг Белгорода отмечаются на сегодняшний день?
— В настоящее время у многих центров произошёл спад клиентов из-за оттока людей. А второй момент — клиентов стало меньше из-за того, что они не хотят собой заниматься, уходя в депрессию в связи с нынешней непростой ситуацией. Поэтому хочется донести до каждого, что заботиться о себе и своём теле важно.