Из шахты в Воркуте в директора центра по йоге: неожиданный путь белгородки

— До 2014 года я работала на шахте в городе Воркута. В Белгороде на протяжении длительного периода времени работала фитнес-тренером, но в какой-то момент осознала, что больше не вижу роста и развития в этой сфере. У меня больше не было энергии. Я сильно начала болеть. Тогда ещё не понимала, что со мной не так. Было ощущение опустошённости. При этом у меня была мечта — создать такое место, куда люди хотели бы возвращаться. Было страшно, потому что у меня даже не было мысли начать своё дело. К тому же, я не понимала, что такое бизнес.