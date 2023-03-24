Инфицированные клещи атакуют домашних животных в Черноземье

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Орле собак атаковали инфицированные клещи. Уже несколько четвероногих пострадали от укуса насекомых, заражённых пироплазмозом.
В городской ветклинике одному из псов поставили капельницу. Его укусил инфицированный клещ. Как пишет издание, это уже не первый подобный случай с домашними питомцами.
В 2022 году в период с апреля по июнь в ветклиники по указанному вопросу обратились порядка тысячи орловцев. Собаки же после укуса ощущают слабость, отказываются от еды, у них повышается температура.
Клещ запускает в организм микроскопических паразитов, которые начинают поедать гемоглобин внутри эритроцитов. Если не начать лечение вовремя, то собака может попросту погибнуть. Из-за тёплой зимы клещи могут проснуться раньше — в марте.