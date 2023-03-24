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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Инфицированные клещи атакуют домашних животных в Черноземье

24 марта 2023, 13:33
Фото: 1MI
Несколько собак уже пострадали от укуса насекомых, заражённых пироплазмозом, сообщает «Орелtimes».

В Орле собак атаковали инфицированные клещи. Уже несколько четвероногих пострадали от укуса насекомых, заражённых пироплазмозом.

В городской ветклинике одному из псов поставили капельницу. Его укусил инфицированный клещ. Как пишет издание, это уже не первый подобный случай с домашними питомцами.

В 2022 году в период с апреля по июнь в ветклиники по указанному вопросу обратились порядка тысячи орловцев. Собаки же после укуса ощущают слабость, отказываются от еды, у них повышается температура.

Клещ запускает в организм микроскопических паразитов, которые начинают поедать гемоглобин внутри эритроцитов. Если не начать лечение вовремя, то собака может попросту погибнуть. Из-за тёплой зимы клещи могут проснуться раньше — в марте.

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#Орёл#Город#Животные#Собаки#Клещи#Паразиты#Заболевания#Наталья Корявых
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