Государственные пенсии: кто и на что может претендовать

Также отмечу, что в 2023 году срок перерасчёта после увольнения сократился. Если ранее пенсия с учётом индексации выплачивалась на четвёртый месяц после увольнения, то в текущем году перерасчёт будет производиться на второй месяц. Также белгородцы должны знать, что увольнение и приём на работу в одном календарном месяце не даёт права на перерасчёт размера пенсии с учётом индексации. Всего на территории Белгородской области более 92 732 работающих пенсионеров.