Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Государственные пенсии: кто и на что может претендовать

24 марта 2023, 12:12
Фото: 1MI

В белгородском Соцфонде рассказали об увеличении государственных пенсий

В Белгородской области с 1 апреля текущего года будут увеличены пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Размер индивидуален для каждого человека и будет зависеть от размера получаемой пенсии. В среднем это немного более 300 рублей.
Сюжет
Пенсии

Подробнее Бел.Ру рассказала управляющая региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования Ирина Шушкова.

Ирина Шушкова
Фото: региональное отделение Соцфонда

— Кто может претендовать на государственное пенсионное обеспечение?

— Получателями государственного пенсионного обеспечения являются граждане, которые проживают, проживали или работают на территории ЧАЭС. В Белгородской области это населённые пункты в Красненском, Чернянском, Ровеньском районах, Алексеевском и Старооскольском горокругах. Также получателями являются дети-инвалиды с детства, мужчины 70-ти лет и женщины 65-ти лет, которые не получили достаточный стаж для назначения пенсии по старости, а также другие категории граждан (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы, инвалиды без стажа работы).

— Сколько белгородцев получают пенсию по гособеспечению?

— Всего на территории Белгородской области пенсии получают 491 848 человек. Из них 50 532 гражданина являются получателями пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Наибольшая категория — это граждане, проживающие или работающие в ЧАЭС — 16 342. Ещё 14 302 — это дети — инвалиды с детства. Социальные пенсии по старости получают 896 белгородцев, а госпенсии по старости — 9061. Белгородцам, которым назначены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, выплата производится с учётом индексации и не зависит от факта работы.

— Производится ли перерасчёт пенсии после увольнения?

— Если гражданин прекращает осуществлять свою трудовую деятельность, то СФР производит перерасчёт размера пенсии с учётом всех коэффициентов индексаций. С размером пенсии, который будет после увольнения, можно ознакомиться в личном кабинете на портале «Госуслуг». Если после перерасчёта пенсии человек вновь устраивается на работу, размер страховой пенсии уменьшаться не будет.

Также отмечу, что в 2023 году срок перерасчёта после увольнения сократился. Если ранее пенсия с учётом индексации выплачивалась на четвёртый месяц после увольнения, то в текущем году перерасчёт будет производиться на второй месяц. Также белгородцы должны знать, что увольнение и приём на работу в одном календарном месяце не даёт права на перерасчёт размера пенсии с учётом индексации. Всего на территории Белгородской области более 92 732 работающих пенсионеров.

— Кто имеет право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии?

— На повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии имеют право пенсионеры, дети которых являются школьниками или студентами. При этом важно, чтобы студент обучался очно и был не старше 23 лет. На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается независимо от факта учёбы. Претендовать на увеличенную пенсию (по старости или инвалидности) могут оба родителя. В настоящее время размер надбавки на иждивенца составляет 2 522 рубля.

Также повышается фиксированная выплата для граждан, достигающих 80 лет. На сегодняшний день её размер составляет 7567 рублей. Для 80-летних граждан и инвалидов I группы размер выплаты удваивается и достигает 15 134 рубля. Всего в регионе повышенную фиксированную выплату получают 67 205 человек.

— Кто имеет право на сельскую надбавку?

— Повышенная фиксированная выплата в размере 25% от 7567 рублей устанавливается для граждан с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве. Также она положена тем, кто проживает в сельской местности. Размер выплаты составляет 1891 рубль. На территории Белгородской области сельскую надбавку получают 20 077 застрахованных лиц. Стоит отметить, что с 2022 года белгородцы, которые получают сельскую надбавку, могут уезжать в город, сохраняя выплату. По итогам прошлого года сельскую надбавку восстановили для 113 жителей Белгородской области.

При этом граждане, у которых есть за плечами 30 лет сельского стажа, или те, кто проживает в сельской местности и прекращают работать, в обязательном порядке должны обратиться в клиентскую службу отделения Социального фонда по Белгородской области и подать заявление на возобновление или назначение фиксированной выплаты за работу в сельском хозяйстве.

В целом, как и ранее, в Белгородской области в 2023 году повысятся пенсии и социальные выплаты. Речь идёт об:

  • индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров — на 4,8% (с 1 января)
  • увеличении размера прожиточного минимума для пенсионеров — с 10 055 до 10 385 рублей (с 1 января)
  • индексации ежемесячных денежных выплат для федеральных льготников — на 11,9% (с 1 февраля)
  • повышении пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные — на 3,3% (с 1 апреля)
  • ежегодная корректировка размера пенсий работающим гражданам за работу в 2022 году (с 1 августа).
Социальные пенсии в России предложили повысить ещё на 3,3%
Узнать подробнее
Читайте также:
В ПФР рассказали о графике выплат пенсий и пособий в декабре и январеВ Белгороде муниципальным служащим установили новый размер пенсии за выслугу летГосслужащим в Белгородской области повысили пенсии за выслугу лет
#Пенсии#Гособеспечение#Соцфонд#Выплата#Индексация#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Опасная Сеть: с чем сталкиваются дети в виртуальном мире и как избежать трагедии
Сегодня, 14:21
Я — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?
Сегодня, 07:19
Митрополит Иоанн назвал одну из причин роста суицидов среди молодёжи
Сегодня, 12:46
Власти утвердили границы «Старого Белгорода» как достопримечательного места
Сегодня, 13:28
Из шахты в Воркуте в директора центра по йоге: неожиданный путь белгородки
Сегодня, 14:46