Государственные пенсии: кто и на что может претендовать

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Подробнее Бел.Ру рассказала управляющая региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования Ирина Шушкова.
— Кто может претендовать на государственное пенсионное обеспечение?
— Получателями государственного пенсионного обеспечения являются граждане, которые проживают, проживали или работают на территории ЧАЭС. В Белгородской области это населённые пункты в Красненском, Чернянском, Ровеньском районах, Алексеевском и Старооскольском горокругах. Также получателями являются дети-инвалиды с детства, мужчины 70-ти лет и женщины 65-ти лет, которые не получили достаточный стаж для назначения пенсии по старости, а также другие категории граждан (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы, инвалиды без стажа работы).
— Сколько белгородцев получают пенсию по гособеспечению?
— Всего на территории Белгородской области пенсии получают 491 848 человек. Из них 50 532 гражданина являются получателями пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Наибольшая категория — это граждане, проживающие или работающие в ЧАЭС — 16 342. Ещё 14 302 — это дети — инвалиды с детства. Социальные пенсии по старости получают 896 белгородцев, а госпенсии по старости — 9061. Белгородцам, которым назначены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, выплата производится с учётом индексации и не зависит от факта работы.
— Производится ли перерасчёт пенсии после увольнения?
— Если гражданин прекращает осуществлять свою трудовую деятельность, то СФР производит перерасчёт размера пенсии с учётом всех коэффициентов индексаций. С размером пенсии, который будет после увольнения, можно ознакомиться в личном кабинете на портале «Госуслуг». Если после перерасчёта пенсии человек вновь устраивается на работу, размер страховой пенсии уменьшаться не будет.
Также отмечу, что в 2023 году срок перерасчёта после увольнения сократился. Если ранее пенсия с учётом индексации выплачивалась на четвёртый месяц после увольнения, то в текущем году перерасчёт будет производиться на второй месяц. Также белгородцы должны знать, что увольнение и приём на работу в одном календарном месяце не даёт права на перерасчёт размера пенсии с учётом индексации. Всего на территории Белгородской области более 92 732 работающих пенсионеров.
— Кто имеет право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии?
— На повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии имеют право пенсионеры, дети которых являются школьниками или студентами. При этом важно, чтобы студент обучался очно и был не старше 23 лет. На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается независимо от факта учёбы. Претендовать на увеличенную пенсию (по старости или инвалидности) могут оба родителя. В настоящее время размер надбавки на иждивенца составляет 2 522 рубля.
Также повышается фиксированная выплата для граждан, достигающих 80 лет. На сегодняшний день её размер составляет 7567 рублей. Для 80-летних граждан и инвалидов I группы размер выплаты удваивается и достигает 15 134 рубля. Всего в регионе повышенную фиксированную выплату получают 67 205 человек.
— Кто имеет право на сельскую надбавку?
— Повышенная фиксированная выплата в размере 25% от 7567 рублей устанавливается для граждан с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве. Также она положена тем, кто проживает в сельской местности. Размер выплаты составляет 1891 рубль. На территории Белгородской области сельскую надбавку получают 20 077 застрахованных лиц. Стоит отметить, что с 2022 года белгородцы, которые получают сельскую надбавку, могут уезжать в город, сохраняя выплату. По итогам прошлого года сельскую надбавку восстановили для 113 жителей Белгородской области.
При этом граждане, у которых есть за плечами 30 лет сельского стажа, или те, кто проживает в сельской местности и прекращают работать, в обязательном порядке должны обратиться в клиентскую службу отделения Социального фонда по Белгородской области и подать заявление на возобновление или назначение фиксированной выплаты за работу в сельском хозяйстве.
В целом, как и ранее, в Белгородской области в 2023 году повысятся пенсии и социальные выплаты. Речь идёт об: