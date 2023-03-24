Девять белгородских семей из обстреливаемого приграничья получили жильё

Девять семей из приграничной Журавлёвки получили в собственность новое жильё взамен утраченного в результате обстрелов. Пять семей переехали жить в Дубовое, ещё четыре — в Разумное. Ключи белгородцам вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

