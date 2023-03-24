Девять белгородских семей из обстреливаемого приграничья получили жильё

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Девять семей из приграничной Журавлёвки получили в собственность новое жильё взамен утраченного в результате обстрелов. Пять семей переехали жить в Дубовое, ещё четыре — в Разумное. Ключи белгородцам вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона заверил, что семьям помогут перевезти личные вещи и мебель. В случае если вещи в разрушенном доме не уцелели, новосёлам окажут поддержку в индивидуальном порядке.
Ещё 400 жителей приграничных территорий определились с выбором нового жилья. Всего планировалось закупить для переселения 1744 помещения.
Право на получение нового жилья имеют граждане, чьи дома были полностью разрушены, стали непригодными для проживания или находятся в населённых пунктах, где введён режим ЧС. Семьи могут выбрать между домом и квартирой.