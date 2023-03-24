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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Девять белгородских семей из обстреливаемого приграничья получили жильё

24 марта 2023, 14:14
Фото: 1MI
Первые девять семей из обстреливаемой Журавлёвки получили квартиры в Дубовом и Разумном. Новосёлам помогут перевезти личные вещи и мебель, рассказали в правительстве Белгородской области.
Сюжет
Жилье

Девять семей из приграничной Журавлёвки получили в собственность новое жильё взамен утраченного в результате обстрелов. Пять семей переехали жить в Дубовое, ещё четыре — в Разумное. Ключи белгородцам вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона заверил, что семьям помогут перевезти личные вещи и мебель. В случае если вещи в разрушенном доме не уцелели, новосёлам окажут поддержку в индивидуальном порядке.

Ещё 400 жителей приграничных территорий определились с выбором нового жилья. Всего планировалось закупить для переселения 1744 помещения.

Право на получение нового жилья имеют граждане, чьи дома были полностью разрушены, стали непригодными для проживания или находятся в населённых пунктах, где введён режим ЧС. Семьи могут выбрать между домом и квартирой.

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#Ольга Аксёнова#Жилье#Ключи#Переселение#Общество#Спецоперация#Белгородская область#Дубовое#Разумное#Вячеслав Гладков
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