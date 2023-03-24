Буцаев: Фандоматы появятся на территории десятков вузов

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Фандомат является устройством для сбора пластиковой и алюминиевой тары. Собранные таким образом бутылки и банки отправляются на переработку. Оборудование дает возможность наладить раздельный сбор мусора. Это снизит нагрузки на мусорные полигоны и очистит окружающую среду. Об этом информирует newsnn.ru.
Акции по организации сети фандоматов в образовательных учреждениях позволят повысить уровень экологической культуры у студентов, учителей и других жителей России. Фандоматы планируют поставить на территории десятков вузов в различных субъектах РФ. Их количество не ограничено. Еще при поддержке волонтеров «Делай!» будет проведено не менее 100 экопросветительских мероприятий, посвященных обращению с ТКО, сказал глава РЭО Денис Буцаев.
Для учащихся разработали систему поощрений. Так, за каждую сданную бутылку или банку через мобильное приложение Ecoplatform начисляют баллы, которые реально обменять на промокоды и скидки от партнеров.
Фандоматы учебным учреждениям бесплатно выделит главный отечественный производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья - компания Ecoplatform.
Фирма всего за четыре года наладила собственное производство. Ей удалось закрепиться в большинстве субъектов РФ и заслужить имидж экокомпании будущего, заявил гендиректор Ecoplatform Иван Гусаков.
Через фандомат каждое учебное заведение сможет накапливать 5−20 мешков с вторсырьем. Оно пойдет на переработку. Информация о заполнении фандоматов будет появляться автоматически.
Чтобы присоединиться к акции, представитель вуза должен получить поддержку руководства университета и подать заявку (принимаются с 16 марта) на электронную почту [email protected]