Буцаев: Фандоматы появятся на территории десятков вузов

Акции по организации сети фандоматов в образовательных учреждениях позволят повысить уровень экологической культуры у студентов, учителей и других жителей России. Фандоматы планируют поставить на территории десятков вузов в различных субъектах РФ. Их количество не ограничено. Еще при поддержке волонтеров «Делай!» будет проведено не менее 100 экопросветительских мероприятий, посвященных обращению с ТКО, сказал глава РЭО Денис Буцаев.