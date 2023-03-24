Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Более 12,6 тыс. белгородских школьников отправятся в путешествие по региону в этом году. Это втрое больше, чем по итогам прошлого года. В поездки возьмут учащихся из каждого муниципалитета.
В путешествие уже отправились первые группы школьников из Белгорода, Белгородского района и Старооскольского округа. Всего в поездке четыре группы школьников. Все они — ученики 5—9-х классов. В первых поездках примут участие порядка 160 человек.
Поездки проходят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Детей развозят по отелям не менее 3*, им предоставляют питание, экскурсионное обслуживание, входные билеты на туристические объекты, участие в тематических мастер-классах.