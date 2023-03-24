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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Более 12,6 тыс. белгородских школьников отправятся в путешествие по региону

24 марта 2023, 10:29
Фото: 1MI

Первые группы школьников отправились путешествовать по Белгородской области

Группы школьников из Белгорода, Белгородского района и Старооскольского округа отправились в поездки по региону в рамках реализации нацпроекта, сообщили в областном правительстве.
Сюжет
Дети

Более 12,6 тыс. белгородских школьников отправятся в путешествие по региону в этом году. Это втрое больше, чем по итогам прошлого года. В поездки возьмут учащихся из каждого муниципалитета.

В путешествие уже отправились первые группы школьников из Белгорода, Белгородского района и Старооскольского округа. Всего в поездке четыре группы школьников. Все они — ученики 5—9-х классов. В первых поездках примут участие порядка 160 человек.

Поездки проходят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Детей развозят по отелям не менее 3*, им предоставляют питание, экскурсионное обслуживание, входные билеты на туристические объекты, участие в тематических мастер-классах.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Дети#Образование#Школы#Поездки#Нацпроект#Касается каждого
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