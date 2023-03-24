Беспилотники и обстрелы, экс-мэра и туберкулёз обсуждали белгородцы 24 марта

Барыбин заявил, что бывшая жена Иванова никакие деньги за фигурирующий в деле автомобиль BMW не переводила. Примечательно, что экс-мэр работал с человеком с указанной фамилией ранее. Компания «ПАС», которая ранее называлась ООО «Факториал», занимается строительством жилых и нежилых зданий. Иванов же руководил другой организацией, но с похожим названием — СК «Факториал».