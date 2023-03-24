Беспилотники и обстрелы, экс-мэра и туберкулёз обсуждали белгородцы 24 марта

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сразу три района Белгородской области подверглись атаке беспилотников. Два украинских беспилотника сбросили два снаряда в Валуйском городском округе, некоторое время спустя под атаку попал Грайворонский горокруг.
Силами средств радиоэлектронной борьбы дрон перехватили в Белгородском районе. БПЛА взорвался в воздухе. Ещё один беспилотник сбросил снаряд около одного из сёл. Никто не пострадал.
Бел.Ру выяснило, что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову. Во время рассмотрения апелляции подозреваемого в получении взятки прозвучало имя свидетеля Александра Барыбина, директора «ПромАгроСтрой». Он дал показания против бывшего градоначальника.
Барыбин заявил, что бывшая жена Иванова никакие деньги за фигурирующий в деле автомобиль BMW не переводила. Примечательно, что экс-мэр работал с человеком с указанной фамилией ранее. Компания «ПАС», которая ранее называлась ООО «Факториал», занимается строительством жилых и нежилых зданий. Иванов же руководил другой организацией, но с похожим названием — СК «Факториал».
В Белгородской области заметили рост заболеваемости туберкулёзом. Однако выросло количество незначительно. В 2022 году зарегистрировали 232 случая, в 2021 году — 175. Их число выросло в 1,3 раза.
Бациллярным туберкулёзом в регионе заболел 161 человек. В 2021 году заражённых было 127. В целом показатель заболеваемости остаётся на низком уровне — вдвое ниже, чем по России.