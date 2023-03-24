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Беспилотники и обстрелы, экс-мэра и туберкулёз обсуждали белгородцы 24 марта

24 марта 2023, 15:30
Фото: 1MI
Белгородскую область снова атаковали ВСУ, Бел.Ру выяснило, что за компания могла вручить машину Антону Иванову, а в регионе выросла заболеваемость туберкулёзом.

Беспилотники и обстрелы

Сразу три района Белгородской области подверглись атаке беспилотников. Два украинских беспилотника сбросили два снаряда в Валуйском городском округе, некоторое время спустя под атаку попал Грайворонский горокруг.

Силами средств радиоэлектронной борьбы дрон перехватили в Белгородском районе. БПЛА взорвался в воздухе. Ещё один беспилотник сбросил снаряд около одного из сёл. Никто не пострадал.

Не обошлось 24 марта и без обстрелов. Под огнём ВСУ оказались три населённых пункта: село Тишанка в Волоконовском районе, хутор Панков и посёлок Ленинский в Шебекинском округе.

Беспилотники атаковали три района Белгородской области
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Иванов и «ПАС»

Бел.Ру выяснило, что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову. Во время рассмотрения апелляции подозреваемого в получении взятки прозвучало имя свидетеля Александра Барыбина, директора «ПромАгроСтрой». Он дал показания против бывшего градоначальника.

Барыбин заявил, что бывшая жена Иванова никакие деньги за фигурирующий в деле автомобиль BMW не переводила. Примечательно, что экс-мэр работал с человеком с указанной фамилией ранее. Компания «ПАС», которая ранее называлась ООО «Факториал», занимается строительством жилых и нежилых зданий. Иванов же руководил другой организацией, но с похожим названием — СК «Факториал».

Я — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?
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Заболеваемость туберкулёзом

В Белгородской области заметили рост заболеваемости туберкулёзом. Однако выросло количество незначительно. В 2022 году зарегистрировали 232 случая, в 2021 году — 175. Их число выросло в 1,3 раза.

Бациллярным туберкулёзом в регионе заболел 161 человек. В 2021 году заражённых было 127. В целом показатель заболеваемости остаётся на низком уровне — вдвое ниже, чем по России.

Показатели заболеваемости туберкулёзом увеличились в Белгородской области
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