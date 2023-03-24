Белгородцы из-за чиновников могли остаться без воды

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В Ивнянском районе обнаружились объекты ЖКХ, не оформленные в муниципальную собственность. Нарушения выявили в Верхопенье, Вознесеновке, Владимировке, Драгунке, Кочетовке, Курасовке, Новеньком, Сырцево, Хомутцах, Череново и в Ивне.
Речь идёт о 26 водонапорных башнях и станциях водоподготовки. Эти объекты признали бесхозяйными. В прокуратуре пояснили, что отсутствие собственников привело бы к разрушению этих объектов, в итоге местные жители могли остаться без воды.
Чтобы устранить нарушения, в суд направили 11 исков. От администраций поселений требовали принять эти объекты в собственность.
Суд иски удовлетворил. За исполнением решения проследит прокуратура.
Ранее в надзорное ведомство пожаловались жители Стрелецкого Белгородского района. Они сообщили о нарушениях при сбросе сточных вод. По данным прокуратуры, очистные сооружения перестали справляться из-за увеличения количества жителей пяти микрорайонов.