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Белгородцы из-за чиновников могли остаться без воды

24 марта 2023, 08:30

В Белгородской области нашли бесхозяйные водонапорные башни

В Ивнянском районе прокуратура нашла 26 водонапорных башен и станций водоподготовки, которые не были оформлены в муниципальную собственность. Решался вопрос через суд.

В Ивнянском районе обнаружились объекты ЖКХ, не оформленные в муниципальную собственность. Нарушения выявили в Верхопенье, Вознесеновке, Владимировке, Драгунке, Кочетовке, Курасовке, Новеньком, Сырцево, Хомутцах, Череново и в Ивне.

Речь идёт о 26 водонапорных башнях и станциях водоподготовки. Эти объекты признали бесхозяйными. В прокуратуре пояснили, что отсутствие собственников привело бы к разрушению этих объектов, в итоге местные жители могли остаться без воды.

Чтобы устранить нарушения, в суд направили 11 исков. От администраций поселений требовали принять эти объекты в собственность.

Суд иски удовлетворил. За исполнением решения проследит прокуратура.

Ранее в надзорное ведомство пожаловались жители Стрелецкого Белгородского района. Они сообщили о нарушениях при сбросе сточных вод. По данным прокуратуры, очистные сооружения перестали справляться из-за увеличения количества жителей пяти микрорайонов.

В водоканале прокомментировали ситуацию с очистными сооружениями под Белгородом
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#Ольга Аксёнова#Водонапорная башня#Станция водоподготовки#Бесхозяйные объекты#Общество#Белгородская область#Ивнянский район
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