Белгородцев мотивируют лечиться от туберкулёза сухпайками

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По словам Сергея Круглякова, большинство больных туберкулёзом пациентов чувствует себя хорошо. На самом деле процесс у них протекает легче, из-за чего им кажется, что заболевание пройдёт само. Таблетки же нужно принимать каждый день в любом случае, отмечаясь в больнице.
Некоторых больных это напрягает. Для того, чтобы замотивировать людей лечиться последовательно, придумали выдачу сухпайков.
У нас же контингент особый: любит, чтобы с ними нянчились. И мы нянчимся. И если пациент лекарства каждый день принимает, то ему даётся продуктовый набор.
Сергей Кругляков
По словам председателя Белгородского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Нины Ушаковой, такая мера поддержки очень важна для маргинальных групп населения, которые часто нарушают последовательность лечения. Поощрение в виде сухпайка мотивирует их соблюдать дисциплину.
Кругляков также отметил, что такого рода соцподержка есть не во всех регионах — в Белгородской области на неё ежегодно выделяют 2 млн рублей.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость туберкулёзом увеличилась за последний год в Белгородской области в 1,3 раза.