Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Белгородцев мотивируют лечиться от туберкулёза сухпайками

24 марта 2023, 13:22
Фото: 1MI
Сухпайки стимулируют больных туберкулёзом белгородцев не игнорировать лечение, сообщил зам главврача по медицинской помощи в амбулаторных условиях Противотуберкулезного диспансера Сергей Кругляков. Обычно это работает с маргинальными слоями населения.

По словам Сергея Круглякова, большинство больных туберкулёзом пациентов чувствует себя хорошо. На самом деле процесс у них протекает легче, из-за чего им кажется, что заболевание пройдёт само. Таблетки же нужно принимать каждый день в любом случае, отмечаясь в больнице.

Некоторых больных это напрягает. Для того, чтобы замотивировать людей лечиться последовательно, придумали выдачу сухпайков.

У нас же контингент особый: любит, чтобы с ними нянчились. И мы нянчимся. И если пациент лекарства каждый день принимает, то ему даётся продуктовый набор.
Сергей Кругляков

По словам председателя Белгородского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Нины Ушаковой, такая мера поддержки очень важна для маргинальных групп населения, которые часто нарушают последовательность лечения. Поощрение в виде сухпайка мотивирует их соблюдать дисциплину.

Кругляков также отметил, что такого рода соцподержка есть не во всех регионах — в Белгородской области на неё ежегодно выделяют 2 млн рублей.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость туберкулёзом увеличилась за последний год в Белгородской области в 1,3 раза.

Показатели заболеваемости туберкулёзом увеличились в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Туберкулёзом в Белгородской области за год заболели 12 детейРоспотребнадзор прокомментировал историю с объявлением в МКД о больном туберкулёзомБелгородца незаконно посадили в камеру к больному туберкулёзом
#Артем Черненко#Туберкуёз#Лечение#Сухпайки#Еда#Медицина#Белгородская область
Подпишитесь
Опасная Сеть: с чем сталкиваются дети в виртуальном мире и как избежать трагедии
Сегодня, 14:21
Я — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?
Сегодня, 07:19
Митрополит Иоанн назвал одну из причин роста суицидов среди молодёжи
Сегодня, 12:46
Власти утвердили границы «Старого Белгорода» как достопримечательного места
Сегодня, 13:28
Государственные пенсии: кто и на что может претендовать
Сегодня, 12:12
Из шахты в Воркуте в директора центра по йоге: неожиданный путь белгородки
Сегодня, 14:46