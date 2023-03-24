Белгородцев мотивируют лечиться от туберкулёза сухпайками

По словам Сергея Круглякова, большинство больных туберкулёзом пациентов чувствует себя хорошо. На самом деле процесс у них протекает легче, из-за чего им кажется, что заболевание пройдёт само. Таблетки же нужно принимать каждый день в любом случае, отмечаясь в больнице.