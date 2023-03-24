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Белгородские «львы» обыграли новоуренгойский «Факел» в матче Суперлиги

24 марта 2023, 08:07
Фото: vk.com/belogorievolley
Встреча проходила в Белгороде и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев, сообщает РИА «Новости».

Волейболисты «Белогорья» обыграли новоуренгойский «Факел» в пятисетовом матче чемпионата России. Встреча проходила в Туле и завершилась счётом 3:2 в пользу белгородцев.

Это был заключительный матч регулярного чемпионата. Его «львы» завершили серией из девяти побед. Белгородская команда заняла пятое место в регулярном чемпионате Суперлиги с 22 победами и восемью поражениями.

Также сообщается, что «Белогорье» выступит в первом раунде плей-офф. Соперником будет сургутская команда «Газпром-Югра». Последняя занимает 12-е место в турнирной таблице.

#Наталья Корявых#Вк белогорье#Спорт#Волейбол#Матч#Чемпионат
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