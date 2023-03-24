Белгородские «львы» обыграли новоуренгойский «Факел» в матче Суперлиги

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Волейболисты «Белогорья» обыграли новоуренгойский «Факел» в пятисетовом матче чемпионата России. Встреча проходила в Туле и завершилась счётом 3:2 в пользу белгородцев.
Это был заключительный матч регулярного чемпионата. Его «львы» завершили серией из девяти побед. Белгородская команда заняла пятое место в регулярном чемпионате Суперлиги с 22 победами и восемью поражениями.
Также сообщается, что «Белогорье» выступит в первом раунде плей-офф. Соперником будет сургутская команда «Газпром-Югра». Последняя занимает 12-е место в турнирной таблице.